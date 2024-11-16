2025'e geri sayım başladı! Memurdan emekliye kadar herkes ocak ayını bekliyor!

Memur, memur emeklileri ve işçi emeklileri 6 aylık enflasyona göre zam alıyor. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarının enflasyon oranlarının belli olması ile toplam enflasyon yüzde 12,06 olarak hesaplandı. Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması ile memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin alacakları zam oranı da belli olacak.