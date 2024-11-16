2025'e geri sayım başladı! Memurdan emekliye kadar herkes ocak ayını bekliyor!

Memur, memur emeklileri ve işçi emeklileri 6 aylık enflasyona göre zam alıyor. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarının enflasyon oranlarının belli olması ile toplam enflasyon yüzde 12,06 olarak hesaplandı. Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması ile memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin alacakları zam oranı da belli olacak.
Merkez Bankası'nın 68 katılımcı ile gerçekleştirdiği Kasım ayı Piyasa Katılımcılar Anketi'nin sonuçlarına göre ise enflasyon beklentisi yüzde 44,11'den yüzde 44,81'e yükselirken; Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,01, aralık ayı ise 1,67 olarak belirlendi.
Anket ile kasım ve aralık aylarındaki enflasyon beklentileri doğrultusunda 6 aylık enflasyon yüzde 16,22 olarak hesaplandı.
İşçi emeklileri ise ekim ayından itibaren yüzde 12,06'lık zammı garantiledi. Piyasa katılımcıları anketindeki veriler baz alındığında, yeni yılda emekli maaşlarına yüzde 16,22 oranında zam yapılacak.
Memur ve memur emeklileride temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı elde edecekler. Ocak ayındaki zamları için memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeden yüzde 6'lık bir zam alacak. Memurlar, ekim ayı itibarıyla 1,87'lik enflasyon farkını elde etti.
NTV'de yer alan habere göre enflasyon beklentileri üzerinden hesaplama yapıldığında memur ve memur emeklileri, yıl sonunda yüzde 5,65'lik enflasyon farkına hak kazanacak.
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 12 olarak gerçekleşecek.