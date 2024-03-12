22 yılın zirvesinde! Bankalarda faizler kritik eşiği geçti: Türk lirası toplamaya başlayacaklar…

Geçtiğimiz yıl rekor seviyelere ulaştıktan sonra geri çekilen ve 2024 Şubat’tan itibaren yeniden yükselen mevduat faizeri 22 yılın zirvesine yükseldi. Şu anda bankalarda mevduat getirileri 3 aylık vadeli mevduatta yıllık yüzde 53,25, kümülatif ise yüzde 64,86’e çıktı. Peki faizler neden yükseliyor? Bankada 1 milyon TL parası olan bir kişinin aylık kazancı ne kadar? Altın, borsa ve mevduattan hangisi daha cazip?
Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet’e anlattı. İşte uzman ismin açıklamaları…
“Bankalarda mevduat faizleri son yılların en yüksek seviyesine ulaştı, faiz oranları yüzde 50’nin üzerine çıktı. Reel faizlerin artmasının tek nedeni şu: Bankalara Merkez Bankası tarafından bir regülasyon getirildi.
Tüketici kredilerinde aylık büyüme sınırı yüzde 2.5’ten yüzde 2’ye düşürüldü. İhtiyaç kredilerinde yüzde 3’ten yüzde 2’ye düşürüldü. Taşıt kredilerinde ise büyüme oranı sabit kaldı. Bu bankalara daha az kredi verin demek oluyor.
Bankalar daha fazla kredi verirse zorunlu karşılık tutma ve depo etme şartı getirildi. Bu da bankaların satacağı paranın Merkez Bankası tarafından depolanması anlamına gelir. Bu durumda kredi kullandıramaz. O yüzden şu anda bankalar için TL çok değerli ve TL toplamak istiyor. Bunun için de mevduat faizlerini yüzde 50’nin üzerine çıkardı.
Şu anda 32 günde yüzde 50 faiz oranı ile aylık mevduat getirisi 41 bin 530 TL. Ancak 1 yıllık süre içerisinde 3’er aylık vadelerde kazanılan faiz tekrar mevduatta değerlendirilirse 65’lere varan bir getiri elde edilebiliyor. Yani 100 bin TL koyarsanız 65 bin TL alabiliyorsunuz.