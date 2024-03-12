22 yılın zirvesinde! Bankalarda faizler kritik eşiği geçti: Türk lirası toplamaya başlayacaklar…

Bankalar daha fazla kredi verirse zorunlu karşılık tutma ve depo etme şartı getirildi. Bu da bankaların satacağı paranın Merkez Bankası tarafından depolanması anlamına gelir. Bu durumda kredi kullandıramaz. O yüzden şu anda bankalar için TL çok değerli ve TL toplamak istiyor. Bunun için de mevduat faizlerini yüzde 50’nin üzerine çıkardı.