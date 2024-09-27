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24 ilçe il mi olacak? İl sayısı 105 mi oluyor? TÜİK verilerindeki '100 bin ve 30 km' detayı gündem oldu! Türkiye haritası değişebilir

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
27.09.2024 13:46
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Hangi il ilçe olacak? İl sayısı artıyor mu? Yıllardır ara ara gündeme gelen "İlçeler il olacak" iddialarıyla ilgili Türkiye İstatistik Kurumu'ndaki (TÜİK) son detay dikkat çekti. Söz konusu verilere "100 bin ve 30 km" şartını sağlayan ilçelerin il olması beklenirken, Türkiye haritasının da yeni illere göre değişebileceği belirtildi. 24 ilçenin il olma şartını sağladığı gözlemlenirken, "İl sayısı 105 mi oluyor?" sorusu akıllara geldi.

Türkiye yıllardır "Hangi ilçe il olacak? İl sayısı artıyor mu?" sorularına yanıt ararken, ara ara masaya gelen 'il sayısında değişim' iddialarıyla ilgili ortaya çıkan son detay gündem oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hangi ilçelerin il olacağıyla ilgili belirli kriterleri yayınlamıştı. Bir ilçenin il olabilmesinde ekonomik kriterlerin dikkate alındığı belirtilirken bunun yanında eğitim, ulaşım, sosyal hizmetler ve toplum yapısı gibi unsurlar göz önünde bulunduruluyor.

100 BİN NÜFUS 30 KM UZAKLIK ŞARTI

Ekol TV'de yer alan habere göre ; ilçelerin il olması yılında iki önemli kriter var. Bu şartlar ise ilçelerin 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine 30 km uzaklıkla olması.

HANGİ İLÇELER İL OLABİLİR?

Peki bu kriterleri karşılayan ilçeler hangileri? İşte il olabilecek 24 ilçe:

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Siverek, Şanlıurfa Nüfus: 250.100

Kozan, Adana Nüfus: 129.985

Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494

İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032

Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551

Anahtar Kelimeler:
ilçe nüfus tüik il
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