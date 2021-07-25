25 Temmuz Altın bilezik gram fiyatları: Bugün (25 Temmuz) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik gram fiyatları, piyasaların kapalı olduğu 25 Temmuz Pazar günü de birçok kişi tarafından merak ediliyor. 18 ayar altın bilezik gramı dün kapanışta 375 seviyesinde bulunurken, 14 ayar altın bilezik gramı ise dün günü 292 seviyesinde bitirdi. İşte 25 Temmuz altın bilezik gram fiyatları…