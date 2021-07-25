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25 Temmuz Altın bilezik gram fiyatları: Bugün (25 Temmuz) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

25.07.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezikler, günümüzde birçok kişi tarafından çeşitli amaçlarla rağbet görüyor. Özellikle düğünlerin vazgeçilmez parçaları arasında bulunan altın bilezikler, piyasaların kapalı olduğu 25 Temmuz Pazar günü de merak ediliyor. 22 ayar altın bileziğin gramı dün günü 458 seviyesinde kapatırken, bugün ise güne kapanış seviyesinin biraz altın başladı. Peki 25 Temmuz altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik gram fiyatları, piyasaların kapalı olduğu 25 Temmuz Pazar günü de birçok kişi tarafından merak ediliyor. 18 ayar altın bilezik gramı dün kapanışta 375 seviyesinde bulunurken, 14 ayar altın bilezik gramı ise dün günü 292 seviyesinde bitirdi. İşte 25 Temmuz altın bilezik gram fiyatları…

Altın bilezik fiyatları

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,40 azalışla 458,78'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 458,99 seviyesinde kapattı.

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,40 azalışla 375,39'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 375,56 seviyesinde kapattı.

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,40 azalışla 291,95'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 292,09 seviyesinde kapattı.
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