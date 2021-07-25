25 Temmuz Altın bilezik gram fiyatları: Bugün (25 Temmuz) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik gram fiyatları, piyasaların kapalı olduğu 25 Temmuz Pazar günü de birçok kişi tarafından merak ediliyor. 18 ayar altın bilezik gramı dün kapanışta 375 seviyesinde bulunurken, 14 ayar altın bilezik gramı ise dün günü 292 seviyesinde bitirdi. İşte 25 Temmuz altın bilezik gram fiyatları…
Altın bilezik fiyatları
22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,40 azalışla 458,78'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 458,99 seviyesinde kapattı.
18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,40 azalışla 375,39'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 375,56 seviyesinde kapattı.
14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,40 azalışla 291,95'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 292,09 seviyesinde kapattı.
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