25 Temmuz Altın fiyatları: Bugün (25 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram altın, 25 Temmuz tarihine kapanış seviyesine yakın bir seviyede başlarken, ilerleyen saatlerde bir düşüş gözlemlendi. Bugün, altın fiyatlarında genel olarak bir düşüş eğilimi hakimken, yatırımcılar gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında meydana gelen değişiklikleri de merak ediyor. Ons altın fiyatı, ise uzun bir süre sonra şu dakikalarda 1.800 dolar seviyesine yakın bir yerde bulunuyor. Ons altın 25 Temmuz tarihinde 1.802 dolardan alıcı buluyor. İşte 25 Temmuz altın fiyatları…
Altın Fiyatları
Gram Altın ne kadar?
Gram Altın, bugün itibarıyla %0,40 azalışla 495,52'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 500,22 seviyesinde kapattı.
Çeyrek Altın ne kadar?
Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,40 azalışla 812,95'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 813,64 seviyesinde kapattı.
Yarım Altın ne kadar?
Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,40 azalışla 1.625,90'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.627,28 seviyesinde kapattı.
Tam Altın ne kadar?
Tam Altın, bugün itibarıyla %0,40 azalışla 3.219,00'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.221,74 seviyesinde kapattı.
Cumhuriyet Altını ne kadar?
Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,40 azalışla 3.310,74'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.312,09 seviyesinde kapattı.
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