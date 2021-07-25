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25 Temmuz Altın fiyatları: Bugün (25 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

25.07.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları, Kurban Bayramı ve hafta sonu tatili nedeniyle bir süredir uluslararası piyasalara göre şekilleniyor. Türkiye piyasalarının kapalı olduğu günlerde, altın fiyatları birçok kişi tarafından merak edilmeye devam ediliyor. 25 Temmuz tarihinde altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Gram altın dün günü 500 seviyesinde kapatırken, Çeyrek altın dün günü 813 ile bitirdi. Peki altın fiyatları 25 Temmuz tarihinde ne kadar oldu? İşte 25 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları…

Gram altın, 25 Temmuz tarihine kapanış seviyesine yakın bir seviyede başlarken, ilerleyen saatlerde bir düşüş gözlemlendi. Bugün, altın fiyatlarında genel olarak bir düşüş eğilimi hakimken, yatırımcılar gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında meydana gelen değişiklikleri de merak ediyor. Ons altın fiyatı, ise uzun bir süre sonra şu dakikalarda 1.800 dolar seviyesine yakın bir yerde bulunuyor. Ons altın 25 Temmuz tarihinde 1.802 dolardan alıcı buluyor. İşte 25 Temmuz altın fiyatları…

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Gram Altın ne kadar?
Gram Altın, bugün itibarıyla %0,40 azalışla 495,52'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 500,22 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar?
Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,40 azalışla 812,95'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 813,64 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın ne kadar?
Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,40 azalışla 1.625,90'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.627,28 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Tam Altın ne kadar?
Tam Altın, bugün itibarıyla %0,40 azalışla 3.219,00'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.221,74 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altını ne kadar?
Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,40 azalışla 3.310,74'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.312,09 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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