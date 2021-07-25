25 Temmuz Altın fiyatları: Bugün (25 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram altın, 25 Temmuz tarihine kapanış seviyesine yakın bir seviyede başlarken, ilerleyen saatlerde bir düşüş gözlemlendi. Bugün, altın fiyatlarında genel olarak bir düşüş eğilimi hakimken, yatırımcılar gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında meydana gelen değişiklikleri de merak ediyor. Ons altın fiyatı, ise uzun bir süre sonra şu dakikalarda 1.800 dolar seviyesine yakın bir yerde bulunuyor. Ons altın 25 Temmuz tarihinde 1.802 dolardan alıcı buluyor. İşte 25 Temmuz altın fiyatları…