26 Temmuz Altın bilezik gram fiyatları: Bugün (26 Temmuz) altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezikler, uzun yıllardır rağbet gören takılar arasında yer alıyor. Altın bilezikler, birçok kişi tarafından takı olarak kullanılırken, birçok kişi tarafından da yatırım amaçlı tercih ediliyor. 18 ayar altın bilezik 26 Temmuz sabahına 375 ile başlarken, 14 ayar altın ise güne 291 ile başladı. Ons altın fiyatı ise bir önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,26 değer kazanarak şu an için 1.806 dolardan işlem görüyor. İşte 26 Temmuz altın bilezik gram fiyatları…