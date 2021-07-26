26 Temmuz Altın bilezik gram fiyatları: Bugün (26 Temmuz) altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezikler, uzun yıllardır rağbet gören takılar arasında yer alıyor. Altın bilezikler, birçok kişi tarafından takı olarak kullanılırken, birçok kişi tarafından da yatırım amaçlı tercih ediliyor. 18 ayar altın bilezik 26 Temmuz sabahına 375 ile başlarken, 14 ayar altın ise güne 291 ile başladı. Ons altın fiyatı ise bir önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,26 değer kazanarak şu an için 1.806 dolardan işlem görüyor. İşte 26 Temmuz altın bilezik gram fiyatları…
Altın bilezik fiyatları
22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 458,83 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,30 artışla 459,99'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 458,99 seviyesinde kapattı.
18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 375,43 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,36 artışla 376,60'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 375,56 seviyesinde kapattı.
14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 291,99 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,36 artışla 292,89'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 292,09 seviyesinde kapattı.
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