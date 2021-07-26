26 Temmuz Altın fiyatları: Bugün (26 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

26 Temmuz altın fiyatları, haftanın ilk gününde oldukça merak ediliyor. Gram altın bu sabah güne 495 seviyesi ile başlarken, çeyrek altın ise dünkü kapanış seviyesine yakın bir seviyeyle güne başladı. Ons altın fiyatı bir önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kazanarak şu an için 1.806 dolardan işlem görüyor. Peki 26 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? İşte Gram altın ve çeyrek altın fiyatları…