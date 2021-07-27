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27 Temmuz Altın bilezik fiyatları: Bugün (27 Temmuz) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

27.07.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Temmuz günü altın bilezik fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bugün, genel olarak altın bilezik fiyatlarında genel olarak bir yükseliş hakim. 22 ayar altın bilezik dün günü 452 seviyesinde kapatırken, bu sabah güne yükselişle başladı. 27 Temmuz sabahında 458 ile güne başlayan 22 ayar altın bilezik, şu an için 458,35 TL’den işlem görüyor. Peki Altın bilezik fiyatları bugün (27 Temmuz) ne kadar oldu?

Altın bilezikler, uzun yıllardır birçok kişi tarafından hem yatırım amaçlı hem de hediyelik olarak pek çok şekilde tercih ediliyor. Yaz aylarının gelmesiyle açılan düğün sezonu, altın bileziklerin güncel fiyatlarını da merak ettiriyor. 18 ayar altın bilezik gram fiyatı dün kapanışta 362 seviyesinde bulunurken, 14 ayar altın bilezik gramı ise dün günü 282 ile bitirdi. İşte 27 Temmuz güncel altın bilezik fiyatları…

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artmaya devam eden vaka sayılarının risk algısını yükselttiğini kaydederek, bu durumun güvenli liman olarak bilinen altına olan talebi artırdığını söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların üzerinde kalıcılık sağlaması halinde 1.830 doların gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.

Ons altın şu an için bir önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,01 altında 1.798 dolardan işlem görüyor.

Altın bilezik fiyatları

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 458,18 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,16 artışla 458,33'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 452,27 seviyesinde kapattı.

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 374,90 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,16 artışla 375,05'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 362,01 seviyesinde kapattı.

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 291,58 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,18 artışla 291,76'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 282,67 seviyesinde kapattı.
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