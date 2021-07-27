27 Temmuz Altın bilezik fiyatları: Bugün (27 Temmuz) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezikler, uzun yıllardır birçok kişi tarafından hem yatırım amaçlı hem de hediyelik olarak pek çok şekilde tercih ediliyor. Yaz aylarının gelmesiyle açılan düğün sezonu, altın bileziklerin güncel fiyatlarını da merak ettiriyor. 18 ayar altın bilezik gram fiyatı dün kapanışta 362 seviyesinde bulunurken, 14 ayar altın bilezik gramı ise dün günü 282 ile bitirdi. İşte 27 Temmuz güncel altın bilezik fiyatları…

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artmaya devam eden vaka sayılarının risk algısını yükselttiğini kaydederek, bu durumun güvenli liman olarak bilinen altına olan talebi artırdığını söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların üzerinde kalıcılık sağlaması halinde 1.830 doların gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.

Ons altın şu an için bir önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,01 altında 1.798 dolardan işlem görüyor.