27 Temmuz Altın fiyatları: Bugün (27 Temmuz) Gram altın ve Çeyrek altın ne kadar?

Yeni haftanın ikinci işlem günü olan 27 Temmuz tarihinde, yatırımcılar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Cuma günü ons altın fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın, bir önceki kapanış seviyesine yakın bir şekilde günü bitirdi. Bu sabah ise Gram altın 494 ile güne başladı. İşte 27 Temmuz Gram altın ve Çeyrek altın fiyatları…

Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında artmaya devam eden vaka sayılarının risk algısını yükselttiğini kaydederek, bu durumun güvenli liman olarak bilinen altına olan talebi artırdığını söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların üzerinde kalıcılık sağlaması halinde 1.830 doların gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.