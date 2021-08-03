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3 Ağustos Altın Bilezik fiyatları: Bugün (3 Ağustos) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

03.08.2021 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Ağustos Salı günü altın bilezik gram fiyatları araştırılıyor. Düğünlerin artmaya başladığı şu dönemde özellikle ilgi konusu olan altın bilezikler, oldukça rağbet görüyor. 22 ayar altın bilezik gram fiyatı dün günü 443 ile kapatmasının ardından bugün güne yükselişle başladı. Bir süredir genel olarak artış eğiliminde olan altın bilezik fiyatları, yeni haftada da bu yükselişine devam ediyor. Peki 3 Ağustos altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

3 Ağustos altın bilezik gram fiyatları, hem yatırımcılar hem de hediyelik olarak satın almak isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor. 18 ayar altın bilezik gram fiyatı dün kapanışta 355 seviyesinde bulunurken, 14 ayar altın bilezik ise dün günü 277 ile kapattı. Bu sabah itibariyle 18 ayar altın bilezik gramı 368 ile güne başlarken, 14 ayar altın bilezik ise günü 286 ile açtı. İşte 3 Ağustos altın bilezik gram fiyatları…

Altın bilezik gram fiyatları

22 ayar altın bilezik gram fiyatı

22 ayar altın bilezik gram fiyatı
Güne 450,86 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,08 azalışla 450,30'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 443,82 seviyesinde kapattı.

18 ayar altın bilezik gram fiyatı

18 ayar altın bilezik gram fiyatı
Güne 368,92 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,07 azalışla 368,51'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 355,38 seviyesinde kapattı.

14 ayar altın bilezik gram fiyatı

14 ayar altın bilezik gram fiyatı
Güne 286,92 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,07 azalışla 286,60'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 277,39 seviyesinde kapattı.
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