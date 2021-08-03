3 Ağustos Altın Bilezik fiyatları: Bugün (3 Ağustos) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

3 Ağustos altın bilezik gram fiyatları, hem yatırımcılar hem de hediyelik olarak satın almak isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor. 18 ayar altın bilezik gram fiyatı dün kapanışta 355 seviyesinde bulunurken, 14 ayar altın bilezik ise dün günü 277 ile kapattı. Bu sabah itibariyle 18 ayar altın bilezik gramı 368 ile güne başlarken, 14 ayar altın bilezik ise günü 286 ile açtı. İşte 3 Ağustos altın bilezik gram fiyatları…