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31 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 31 Temmuz 2021 Cumartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

31.07.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel günlerde sevdiklerine hediye vermek için veya yatırım amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını arıyor. Bileziğe yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından hafta boyu hareketliliğin devam ettiği 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 31 Temmuz'da 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 31 Temmuz 2021 Cumartesi altın bilezik fiyatları...

Bugün 31 Temmuz Cumartesi piyasaların kapalı olduğu günde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları hafta boyu anlık değişim göstermişti. Peki 31 Temmuz'da 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte altın bilezik fiyatları...

31 Temmuz 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

22 ayar bilezik fiyatları 31 Temmuz Cumartesi günü piyasaların kapalı olduğu bugünde aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 479,41 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 31 Temmuz itibariyle 443,68 TL alış ve 474,84 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 ayar altın fiyatları ne kadar?

18 ayar altın fiyatları ne kadar?
Önceki kapanışını 362,95 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 359,47 TL alış ve 359,59 TL satış fiyatına sahip.

14 ayar altın fiyatları ne kadar?

14 ayar altın fiyatları ne kadar?
Önceki kapanışını 326,83 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.
14 ayar altın 270,32 TL alış ve 324,56 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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