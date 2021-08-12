3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge ne zaman belirlenecek?

3600 ek göstergenin ne zaman belirleneceği ve teklifin detayları merak ediliyor. Ayrıca 3600 ek göstergenin ne anlama geldiği de araştırılan konulardan biri. Peki 3600 ek gösterge nedir?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

4,2 milyon civarı memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaşlarına uygulanacak olan zam için hükümetin teklifi merak ediliyordu.

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin yapmış olduğu teklif Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasının ardından araştırılmaya başlandı.

TEKLİF BELLİ OLDU Bakan Bilgin konuyla ilgili, "3600 ek gösterge verilmesinin görüşülmesini kabul ediyoruz. 2022 yılı için ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı. 2023 ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı" şeklinde konuştu.

NE ZAMAN BELİRLENECEK? Yapılan görüşmelerde eğer uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta zam oranı belirlenmiş olacak. Eğer anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti Ağustos sonunda zam oranına karar vermiş olacak.