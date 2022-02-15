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3600 ek göstergede yeni gelişme! Kritik toplantı bu hafta

15.02.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz gün 3600 ek gösterge için çalışmaların devam ettiğini belirterek kritik tarihi açıkladı. 3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkıyor? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? İşte 3600 ek gösterge için son dakika gelişmeleri…

on dakika: 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milyonlarca öğretmen, hemşire ve polis memurun gözü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den gelen haberle maaşlarında yaşanacak değişime çevrildi. Bakan Bilgin Eğitim-Bir-Sen’in etkinliğinde bu hafta 3600 ek gösterge için Memur-Sen ile bir araya geleceklerini açıkladı. 3600 ek göstergenin çıkmasıyla polis ve öğretmen maaşlarında 1500 liraya kadar artış yaşanacak.

3600 EK GÖSTERGE TOPLANTISI BU HAFTA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusuyla ilgili, "Bizim ağırlıklı olarak sosyal politika tedbirlerini, sosyal politika uygulamalarını yaygınlaştırmamız lazım. Elbette bu sürecin başka problemleri var ama çok şükür biz özellikle toplu sözleşmelerimizde, asgari ücret belirlenmesinde, memur ücretlerinin, emeklilerin ücretlerinin düzenlenmesinde bu konuda Türkiye imkânlarını sonuna kadar zorlamıştır” dedi.
Memur-Sen ile bu hafta içinde masaya oturacaklarını bildiren Bakan Bilgin, “Yıllık enflasyonun yüzde 36 olduğu dönemde, biz 6 aylık zammı yüzde 31 olarak verdik. Önümüzdeki Temmuz’da da yeniden toplu sözleşme, enflasyon farkı ve sosyal refah farkını dikkate alan çalışmaları yapacağız. Yaptığımız toplu sözleşmede çok önemli bir başka şeyi kayıt altına aldık. Önümüzdeki hafta da (bu hafta) toplantısını yapacağız, 3600 meselesinin. Memur-Sen, o toplu sözleşmeye imza koyan sosyal ortağımız olarak o masada olacak, biz orada müzakere edeceğiz. 3600’ü de en adil bir şekilde çalışanların hukukunu, hakkını ve emeklerini gözeten bir şekilde düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kim ne kadar maaş alacak?

Kim ne kadar maaş alacak?
Mevcut maaşlarda, emekli ikramiyelerinde ve emekli maaşlarında en az yüzde 18 ile 22 arasında değişiklik meydana gelecek. Bir polisin 2022 maaşı 7 bin 465 lira iken 3600 ek gösterge uygulanmaya başladığında bugün alacağı maaş 8 bin 950 liraya yükselmiş olacak.
6 bin 448 lira alan öğretmenlerin ise 3600 ile birlikte maaşları 7 bin 730 liraya yükselecek maaşı. Hemşire maaşı 6 bin 834’ten 8 bin 200 liraya gelecek.
25 yıl çalışmış bir memur ise emekli olduğunda 128 bin lira olan ikramiyesi 153 bin 60 liraya çıkacak. 4 bin 600 lira olan emekli maaşları ise 3600 geldiğinde 5 bin 520 lira olacak.
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Anahtar Kelimeler:
Memur
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