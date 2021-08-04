4 Ağustos altın bilezik fiyatları: Bugün (4 Ağustos) altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

4 Ağustos tarihin de altın bilezik fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Genel olarak bugün, altın bilezik fiyatlarında bir yükseliş gözlemleniyor. 18 ayar altın bilezik dün günü 358 ile kapatırken, 14 ayar altın bilezik ise günü 280 ile bitirdi. 18 ayar altın bilezik 4 Ağustos gününe 370 ile başlarken, 14 ayar altın bilezik ise günü 288 ile açtı. İşte 4 Ağustos altın bilezik fiyatları…