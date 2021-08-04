4 Ağustos altın bilezik fiyatları: Bugün (4 Ağustos) altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

4 Ağustos tarihin de altın bilezik fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Genel olarak bugün, altın bilezik fiyatlarında bir yükseliş gözlemleniyor. 18 ayar altın bilezik dün günü 358 ile kapatırken, 14 ayar altın bilezik ise günü 280 ile bitirdi. 18 ayar altın bilezik 4 Ağustos gününe 370 ile başlarken, 14 ayar altın bilezik ise günü 288 ile açtı. İşte 4 Ağustos altın bilezik fiyatları…
Altın bilezik fiyatları
22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 453,10 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,15 artışla 453,65'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 448,39 seviyesinde kapattı.
18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 370,74 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,16 artışla 371,23'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 358,91 seviyesinde kapattı.
14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 288,34 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,16 artışla 288,72'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 280,24 seviyesinde kapattı.
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