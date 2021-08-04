4 Ağustos Altın Fiyatları: Bugün (4 Ağustos) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

4 Ağustos altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. TÜİK tarafından Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, dolar kurunda kısa süreli bir düşüş yaşandı. Bu düşüşten etkilenen altın fiyatları da değer kaybetti. Gram altın güne değer kaybı ile başlarken, Ons altın ise şu an için yüzde 0,13 artışla 1.812 seviyesinden işlem görüyor. İşte 4 Ağustos altın fiyatları…

Analistler, ABD tahvillerine yönelik artan talebin altının ons fiyatını baskıladığını kaydederek, dolar kurundaki gerilemenin de yurt içinde altın fiyatlarındaki düşüşte etkili olduğunu bildirdi.