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4 Ağustos Altın Fiyatları: Bugün (4 Ağustos) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

04.08.2021 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Ağustos günü altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Düzenli olarak takip edilen altın fiyatlarında düşüş eğilimi bugün de devam ediyor. Gram altın bir süredir 500 liranın altında seyrederken, dün günü 489 ile bitirdi. 4 Ağustos gününe Gram altın kapanış seviyesine yakın başlarken, Çeyrek altın ise yeni güne 802 ile başladı. Dolar kurunda yaşanan düşüşe paralel olarak değer kaybeden altın fiyatları 4 Ağustos günü ne kadar oldu? İşte 4 Ağustos altın fiyatları…

4 Ağustos altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. TÜİK tarafından Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, dolar kurunda kısa süreli bir düşüş yaşandı. Bu düşüşten etkilenen altın fiyatları da değer kaybetti. Gram altın güne değer kaybı ile başlarken, Ons altın ise şu an için yüzde 0,13 artışla 1.812 seviyesinden işlem görüyor. İşte 4 Ağustos altın fiyatları…

Analistler, ABD tahvillerine yönelik artan talebin altının ons fiyatını baskıladığını kaydederek, dolar kurundaki gerilemenin de yurt içinde altın fiyatlarındaki düşüşte etkili olduğunu bildirdi.

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Gram Altın ne kadar?
Güne 489,38 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,12 artışla 489,82'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 489,06 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 802,88 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,17 artışla 804,07'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 804,26 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.605,76 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,13 artışla 1.607,39'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.607,42 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Tam Altın ne kadar?
Güne 3.179,14 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,11 artışla 3.181,76'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.205,56 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.269,75 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,15 artışla 3.273,97'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.298,00 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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