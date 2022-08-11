FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 4 milyon hane yararlanacak! 7 bin 200 lira destek! Başvurular e-Devlet’ten…

4 milyon hane yararlanacak! 7 bin 200 lira destek! Başvurular e-Devlet’ten…

11.08.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Aile Destek Programı'na başvurular da e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Proje kapsamında 4 milyon aileye 12 ay boyunca toplamda 15 milyar liralık destek verilecek. Aile Destek Programı ödemeleri hane başına 450-600 lira arasında ödenecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak. İşte, destek paketi hakkında tüm merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulanAile Destek Programı'na başvurular devam ediyor. 4 milyon haneyi kapsayacak destekle ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca düzenli ödeme yapılacak. Destek için başvurular alınmaya devam ediliyor. Değerlendirme sonucunda hanelere gelir durumlarına göre yıllık 7 bin 200 liraya varan karşılıksız nakit ödeme yapılacak. Destekten yararlanmak için tek şart var. O da hane içinde kişi başına düşen gelirin 1.833,45 liradan az olması…

TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMINA BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILIYOR? İŞTE TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ AYRINTILAR...

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılabiliyor. İhtiyaç sahibi herkes destekten yararlanabilecek. Daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlar da başvuru yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir. Program ilk açıklandığında net asgari ücret 4 bin 253 lira olduğundan kişi başı gelir şartı 1.417 liraydı. Asgari ücretteki artış bu yardımı almayı da kolaylaştırdı. Gelir hesabında hanedeki tüm bireylerin maaş, ücret, yevmiye gibi gelirleri ile düzenli sosyal yardım gelirleri hesaplamaya dahil ediliyor. Ev arsa gibi gayrimenkullerde rayiç bedel 240’a, binek araba, kamyon gibi motorlu araçlarda rayiç bedel 120’ye bölünerek aylık hane gelirine katkısı bulunuyor. Yani gelir tespitinde tüm unsurlar değerlendiriliyor.

BAŞVURU TEKRAR YAPILABİLİR

BAŞVURU TEKRAR YAPILABİLİR
Destek başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkanı tanınıyor.

AYLIK 600 LİRA DESTEK

AYLIK 600 LİRA DESTEK
Hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak. Gelir 1.833 liralık gelir şartından ne kadar azsa ödeme de o oranda artıyor.

'TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI'NDA KAPSAM GENİŞLETİLDİ

'TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI'NDA KAPSAM GENİŞLETİLDİ
Elektrikten doğalgaza, eğitimden sağlığa ve doğum yardımına kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 50'ye yakın düzenli yardım programına eklenen Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamı genişletildi. Yeni Asır'da yer alan haber'e göre, mevcut sosyal yardım yararlanıcıları yoksulluğun yanında başkaca dezavantajları da olan gruplardı. Bu paketle ekstra bir dezavantaja gerek kalmaksızın sosyoekonomik düzeyi belirlenin altında olan vatandaşlara da sosyal yardım desteği sağlanacak. 4 milyon haneye 15 milyarlık destekten çalışan ve emeklilerin de faydalanma imkânı sağlandı. Destek programı için genel şartları taşıyan emekli ve çalışanlar da başvuru yapacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
e-devlet Aile Destek Programı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’deki yeni vurgunun adı ‘Deterjan Pazarı’ oldu!

Türkiye’deki yeni vurgunun adı ‘Deterjan Pazarı’ oldu!

O soruyu okurken zor anlar yaşadı! "Hepimizin kalbini yaktılar"

O soruyu okurken zor anlar yaşadı! "Hepimizin kalbini yaktılar"

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti

Bankaya giden şaştı: Tüketici kredileri...

Bankaya giden şaştı: Tüketici kredileri...

Yüz binler bekliyor! EYT'de 'kesin çözüm' tarihi öne çekildi

Yüz binler bekliyor! EYT'de 'kesin çözüm' tarihi öne çekildi

Gıda fiyatlarından sonra sırada o var! Erdoğan talimatı verdi

Gıda fiyatlarından sonra sırada o var! Erdoğan talimatı verdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sabahları böyle uyanıyorsanız...

Sabahları böyle uyanıyorsanız...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.