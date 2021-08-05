FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 5 Ağustos Altın bilezik fiyatları: Bugün (5 Ağustos) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

5 Ağustos Altın bilezik fiyatları: Bugün (5 Ağustos) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

05.08.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezikler, uzun yıllardır hem yatırım hem de takı olarak çeşitli şekillerde tercih ediliyor. Özellikle düğünlerde sıklıkla tercih edilen altın bilezik fiyatları, düğün sezonunun açılmasıyla beraber ilgi görmeye başladı. 22 ayar altın bilezik gram fiyatı dün günü 449 ile kapatırken bugün güne 457 ile başladı. Ons altın ise bir önceki kapanışın yüzde 0,05 altında 1.811 dolardan işlem görüyor. Peki, 5 Ağustos altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

5 Ağustos altın bilezik fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın bilezik fiyatlarında bugün genel olarak bir düşüş gözlemlendi. 14 ayar altın bilezik dün günü 281 ile kapatırken, bu sabaha 290 ile başladı. 18 ayar altın bilezik ise dün günü 360 ile bitirirken, bugün güne 374 ile başladı. Peki 5 Ağustos altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Ağustos altın bilezik fiyatları…

Altın bilezik fiyatları

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 457,20 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,02 artışla 457,21'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 449,91 seviyesinde kapattı.

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 374,10 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,04 artışla 374,16'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 360,13 seviyesinde kapattı.

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 290,95 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,03 artışla 290,99'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 281,20 seviyesinde kapattı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Orman yangınlarında son durum

Orman yangınlarında son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlarla ilgili son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlarla ilgili son durumu açıkladı

Hesabı olanlar dikkat: Limit iki katına çıktı

Hesabı olanlar dikkat: Limit iki katına çıktı

Sadece 25 kilogram üretmek istiyorlar!

Sadece 25 kilogram üretmek istiyorlar!

Yaş şartı aranmaksızın 6 yıl emekli ol! Toplu para ödeyenler...

Yaş şartı aranmaksızın 6 yıl emekli ol! Toplu para ödeyenler...

Takı takacaklar yarım gram altına yöneldi

Takı takacaklar yarım gram altına yöneldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ünlü perakendeciden flaş satın alma kararı!

Ünlü perakendeciden flaş satın alma kararı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Tek sefere mahsus! 600 TL ödeniyor...

Tek sefere mahsus! 600 TL ödeniyor...

Kovid-19 aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge

Kovid-19 aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.