5 Ağustos Altın bilezik fiyatları: Bugün (5 Ağustos) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

5 Ağustos altın bilezik fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın bilezik fiyatlarında bugün genel olarak bir düşüş gözlemlendi. 14 ayar altın bilezik dün günü 281 ile kapatırken, bu sabaha 290 ile başladı. 18 ayar altın bilezik ise dün günü 360 ile bitirirken, bugün güne 374 ile başladı. Peki 5 Ağustos altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Ağustos altın bilezik fiyatları…
Altın bilezik fiyatları
22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 457,20 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,02 artışla 457,21'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 449,91 seviyesinde kapattı.
18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 374,10 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,04 artışla 374,16'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 360,13 seviyesinde kapattı.
14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 290,95 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,03 artışla 290,99'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 281,20 seviyesinde kapattı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum