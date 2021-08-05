5 Ağustos Altın bilezik fiyatları: Bugün (5 Ağustos) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

5 Ağustos altın bilezik fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın bilezik fiyatlarında bugün genel olarak bir düşüş gözlemlendi. 14 ayar altın bilezik dün günü 281 ile kapatırken, bu sabaha 290 ile başladı. 18 ayar altın bilezik ise dün günü 360 ile bitirirken, bugün güne 374 ile başladı. Peki 5 Ağustos altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Ağustos altın bilezik fiyatları…