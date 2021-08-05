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5 Ağustos Altın Fiyatları: Bugün (5 Ağustos) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve Çeyrek altın ne kadar?

05.08.2021 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Ağustos altın fiyatları, altın hediye etmek veya yatırım yapmak isteyenler tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Yatırımcıların Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisini beklemesi nedeniyle, küresel altın fiyatları da bu haftaya yatay bir seyirle devam ediyor. Gram altın dün kapanışta 493 seviyesinde bulunuyorken, bugün güne kapanış seviyesine yakın bir noktada başladı. İşte 5 Ağustos altın fiyatları… Gram altın ve Çeyrek altın ne kadar oldu?

5 Ağustos altın fiyatları, yatırımcılar tarafından inceleniyor. Gram altın bir süredir 500 seviyesinin üzerindeki hakimiyetini korurken, hafta başından beri düşüş eğilimi ile hareket ediyor. Çeyrek altın ise dün 806 ile günü bitirirken, bugün kapanış seviyesinin hafif üzerinde değer kazancı ile işlem görüyor. Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,04 altında 1.811 dolardan alıcı buluyor. İşte 5 Ağustos altın fiyatları…

Analistler, ABD tahvillerine yönelik artan talebin altının ons fiyatını baskıladığını kaydederek, dolar kurundaki gerilemenin de yurt içinde altın fiyatlarındaki düşüşte etkili olduğunu bildirdi.

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Gram Altın ne kadar?
Güne 493,82 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,17 artışla 494,56'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 493,37 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 810,16 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,06 artışla 810,47'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 806,59 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.620,32 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,06 artışla 1.620,95'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.613,18 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Tam Altın ne kadar?
Güne 3.207,96 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,15 artışla 3.212,01'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.216,49 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.299,39 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,14 artışla 3.303,45'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.324,00 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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