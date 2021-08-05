5 Ağustos Altın Fiyatları: Bugün (5 Ağustos) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve Çeyrek altın ne kadar?

5 Ağustos altın fiyatları, yatırımcılar tarafından inceleniyor. Gram altın bir süredir 500 seviyesinin üzerindeki hakimiyetini korurken, hafta başından beri düşüş eğilimi ile hareket ediyor. Çeyrek altın ise dün 806 ile günü bitirirken, bugün kapanış seviyesinin hafif üzerinde değer kazancı ile işlem görüyor. Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,04 altında 1.811 dolardan alıcı buluyor. İşte 5 Ağustos altın fiyatları…

Analistler, ABD tahvillerine yönelik artan talebin altının ons fiyatını baskıladığını kaydederek, dolar kurundaki gerilemenin de yurt içinde altın fiyatlarındaki düşüşte etkili olduğunu bildirdi.