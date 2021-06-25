65 yaş aylığı ne kadar olacak? Devletten milyonları rahatlatacak ödeme!

Yılda iki kere enflasyon rakamları baz alınarak yapılan zam en son ocak ayında yapılmıştı. 2021 yılının ortasına geldik. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da belli olacak. Memur maaşı ve asgari ücrete göre belirlenen 65 yaş maaşı da temmuz ayında yapılacak zam ile birlikte artacak. 65 yaş maaşının artmasıyla da pek çok kişi maddi anlamda rahatlayacak.