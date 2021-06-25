FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 65 yaş aylığı ne kadar olacak? Devletten milyonları rahatlatacak ödeme!

65 yaş aylığı ne kadar olacak? Devletten milyonları rahatlatacak ödeme!

25.06.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emeklililer enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından temmuz ayı maaşlarını zamlı alacak. Memur maaşına göre belirlenen 65 yaş aylığı da bu ay içerisinde zamlanacak.

Yılda iki kere enflasyon rakamları baz alınarak yapılan zam en son ocak ayında yapılmıştı. 2021 yılının ortasına geldik. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da belli olacak. Memur maaşı ve asgari ücrete göre belirlenen 65 yaş maaşı da temmuz ayında yapılacak zam ile birlikte artacak. 65 yaş maaşının artmasıyla da pek çok kişi maddi anlamda rahatlayacak.

65 yaş aylığı ne kadar?

Yaşlılık (engelli) maaşı Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilmektedir.
2021 yılı başında memur ve emekliye yapılan zam ile birlikte 65 yaş aylığı da zamlanmıştı.
2021 yaşlılık parası 711.5 TL’den 864.89 TL’ye, engellilere ödenen aylık 851.95 TL’den 1035.63 TL’ye yükseldi.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının 5 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyor.
65 yaş aylığının emekli ve memura yapılacak zam ile birlikte artması bekleniyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir ilde 'Delta' varyantı paniği! Çok sayıda kişi karantinaya alındı

Bir ilde 'Delta' varyantı paniği! Çok sayıda kişi karantinaya alındı

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

Bakan Koca paylaştı! İşte aşılama oranı en yüksek 10 il

Bakan Koca paylaştı! İşte aşılama oranı en yüksek 10 il

Erken emeklilik hayal değil!

Erken emeklilik hayal değil!

Çalışanlar dikkat! Tazminat veriliyor

Çalışanlar dikkat! Tazminat veriliyor

Kredi borçları maaşlardan kesilmeyecek

Kredi borçları maaşlardan kesilmeyecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Hem eşinden hem babasından aylık aldı

Hem eşinden hem babasından aylık aldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kredi kullanan esnafa iyi haber! Faizi Bakanlık ödeyecek

Kredi kullanan esnafa iyi haber! Faizi Bakanlık ödeyecek

Kabine toplantısı sonrası müjdeli haber! Süre uzatıldı

Kabine toplantısı sonrası müjdeli haber! Süre uzatıldı

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.