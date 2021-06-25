65 yaş aylığı ne kadar olacak? Devletten milyonları rahatlatacak ödeme!

Yılda iki kere enflasyon rakamları baz alınarak yapılan zam en son ocak ayında yapılmıştı. 2021 yılının ortasına geldik. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da belli olacak. Memur maaşı ve asgari ücrete göre belirlenen 65 yaş maaşı da temmuz ayında yapılacak zam ile birlikte artacak. 65 yaş maaşının artmasıyla da pek çok kişi maddi anlamda rahatlayacak.
65 yaş aylığı ne kadar?
Yaşlılık (engelli) maaşı Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilmektedir.
2021 yılı başında memur ve emekliye yapılan zam ile birlikte 65 yaş aylığı da zamlanmıştı.
2021 yaşlılık parası 711.5 TL’den 864.89 TL’ye, engellilere ödenen aylık 851.95 TL’den 1035.63 TL’ye yükseldi.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının 5 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyor.
65 yaş aylığının emekli ve memura yapılacak zam ile birlikte artması bekleniyor.
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