7 bin 500 lirayı duyan emekli bankaya koştu! Şubelerin önünde yığılmalar oldu

Emekli maaşlarına yapılan zam sonraso bankalar promosyon yarışına girdi. Emekli maaşlarına yapılan yüzde 42,35’lik zam sonrası bankalar promosyonları neredeyse her hafta arttırıyor. Bir hafta önce 5 bin lirayı bulan promosyon ödemeleri 7 bin 500 liraya kadar yükseldi. Özel bir bankanın emekli promosyon kampanyası büyük ilgi gördü. Özellikle Anadolu’daki ilçelerde şubelerin önünde yığılmalar yaşandı, 50 kişi sıraya yazılarak öğle saatine kadar işlemlerini yaptırdı. Ağustos ayının sonuna kadar kampanya devam edecek.
Emekliler Tokat'ın Erbaa ilçesindeki özel bankanın şubesinde kuyruk oluşturdu. Maaşlarını taşıyan emeklilerin çoğunluğu, devlet bankalarından özel bankaya geçtiklerini söylediler. Kampanyanın ilaç gibi geldiği yorumu yapan emekli vatandaşlar, ‘parayı nasıl değerlendireceksiniz?’ sorusuna promosyonun yerinin şimdiden hazır olduğunu belirttiler.
Kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler öğlene kadar kuyruk bekleseler de işlemlerini yaptırmadan ayrılmadılar. 7 bin lira maaş promosyonu 500 lira da otomatik ödeme talimatı verildiği takdirde toplamda 7 bin 500 lira emeklinin hesabına aktarılıyor.
EMEKLİ MAAŞI BAŞKA BANKAYA NASIL TAŞINIR?
Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ve ya yeni emekli olanlar, diledikleri bankaya başvuru yaparak maaşlarını taşıyabiliyorlar. Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu bildirim bankaların şubelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.
SON GÜN 31 AĞUSTOS
Promosyon ödemesinden 31 Ağustos 2022 tarihine kadar maaşını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecek. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlıyor.
EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİNDE BÜYÜK ARTIŞ!
ING
ING Bank’tan yapılana açıklamaya göre, maaşını taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING’li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL’ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Böylelikle emekliler toplamda 6 bin 250 TL’ye varan promosyon kazanma imkanı yakalıyor.
Emekli maaşını söz konusu bankaya taşıyanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; bin 500 TL’ye kadar ise 3 bin 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arası ise 4 bin 250 TL ve 2 bin 500 TL ve üzeri ise 5 bin TL nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Bankanın kampanyasından 7 Temmuz 2022 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanıyor.
Emekli maaşını 3 yıl boyunca söz konusu bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri de ING’nin promosyon kampanyasından yararlanabiliyor. Maaşını söz konusu bankaya taşımak isteyen emekliler, taşıma işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan e-devlet üzerinden ya da nüfus cüzdanlarıyla bankanın şubelerinden gerçekleştirebiliyor. Yeni emekli olanlar ise bağlı olduğu kurumlarda banka tercihini ING olarak belirterek maaş müşterisi olabiliyor.
GARANTİ BBVA
Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyanlar 7 bin 250 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Banka, 1.500 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 7.250TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Banka ayrıca tüm müşterilerinin yararlanabildiği “yakınını getir” kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 TL ilave ödeme yapıyor.
Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alan emekliler internet ve mobil şubelerden gerçekleştirecekleri havale ve hafta içi saat 16.00’ya kadar yapacakları EFT işlemleri için ücret ödemiyor. Ayrıntılı bilgiye bankanın şubelerinden ve internet adresinden ulaşılabiliyor.
Birden fazla maaş ödemesi alıp, bu maaşları için promosyon talebinde bulunulması durumunda maaşların toplamı dikkate alınarak tek bir promosyon ödemesi yapılıyor. Promosyon ödemesi, müşterinin “Emekli Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi”ni imzalaması sonrasında, en geç bankaya ilk maaşın yatmasına istinaden 3 iş günü içinde gerçekleştirilecek.
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