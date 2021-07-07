7 Temmuz 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto çekişi pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri canlı yayında gerçekleştiriliyor. Şans oyunu sevenleri "7 Temmuz 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sorgulama ekranı...

NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto kuralları MPİ tarafından belirlenir. Buna göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen şanslı kişiler büyük ikramiyeyi kazanır.