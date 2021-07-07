7 Temmuz 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto çekişi pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri canlı yayında gerçekleştiriliyor. Şans oyunu sevenleri "7 Temmuz 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sorgulama ekranı...
7 Temmuz 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da Milli Piyango Tv'de canlı olarak gerçekleştiriliyor.
Çekiliş sonuçları açıklandı. İşte sonuçlar: 11-23-42-47-48-59-18
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI
Çekiliş sonucunu https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari adresinden sorgulayabilirsiniz.
5 TEMMUZ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
5 Temmuz gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçlar şu şekildedir: 29-60-62-63-76-81-87
NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto kuralları MPİ tarafından belirlenir. Buna göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen şanslı kişiler büyük ikramiyeyi kazanır.
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