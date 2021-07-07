FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 7 Temmuz 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte sonuç sorgulama ekranı...

7 Temmuz 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte sonuç sorgulama ekranı...

07.07.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekilişi çarşamba ve pazar olmak üzere haftanın iki günü gerçekleşiyor. Şans oyunu sevenleri Şans Topu çekilişinin sonuçlarını araştırmaya koyuldu. "7 Temmuz 2021 Çarşamba On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sonuç sorgulama ekranı...

"7 Temmuz 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı şans oyunu sevenler tarafından araştırılıyor. Şans Topu, şans oyunlarının en popülerleri arasında yer alıyor ve çekiliş haftada iki kez gerçekleşiyor. Şans Topu çekiliş sonuçlarını sorgulamak için "buraya" tıklayınız. İşte ayrıntılar...

7 Temmuz 2021 Şans Topu çekiliş sonucu

Şans Topu çekilişi çarşamba ve pazar olmak üzere haftada iki kez gerçekleşiyor. Çekiliş 20.00'da yapılıyor.
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. İşte sonuçlar: 10-13-16-31-33-8

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA
Şans Topu çekiliş sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari adresinden sorgulanabilir.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor.
Şans Topu oyununda bir veya birden çok kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap!

Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap!

Çift doz aşı olanlara uyarı: Bu 4 belirtiye dikkat!

Çift doz aşı olanlara uyarı: Bu 4 belirtiye dikkat!

BDDK'dan kredi kolaylığı! Yürürlüğe girdi

BDDK'dan kredi kolaylığı! Yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

Akbank'tan mağdur olanlar için iade açıklaması

Akbank'tan mağdur olanlar için iade açıklaması

Akbank'tan yeni açıklama! ATM'ler çalışıyor mu?

Akbank'tan yeni açıklama! ATM'ler çalışıyor mu?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İşte memurların yeni zam tablosu

İşte memurların yeni zam tablosu

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Merakı için bankacılığı bıraktı! 1 liraya satıyor

Merakı için bankacılığı bıraktı! 1 liraya satıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.