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7 Temmuz Altın Bilezik Fiyatları: Bugün (7 Temmuz) Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte Altın bilezik gram fiyatları…

07.07.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kuruna paralel bir şekilde hareket eden Altın fiyatları, bugün güne yükselişle başladı. Altın bilezikler ise son zamanlarda özellikle düğün sezonunun da açılmasıyla beraber giderek ilgi görmeye başladı. Çeşitli şekillerde kullanılan altın bilezik fiyatlarında bugün itibariyle bir yükseliş gözlemlendi. 22 ayar altın bilezik gram fiyatı dün günü 459 seviyesinde kapatmasının ardından bugün güne 464 seviyesinde başladı. Peki Altın bilezik gram fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altının ons fiyatındaki yüzde 0,18’lik artış uzun zamandır 1800 doların altında seyreden ons altını 1800 dolar sınırına taşıdı. Uzmanlar, ons altının 1.810 dolar sınırının önemli bir direnç noktası olduğunu belirtirken, 1.780 doların ise destek noktası olarak takip edildiğini aktardı. 18 ayar altın bilezik gramı dün günü 367 ile kapatırken, 14 ayar altın bilezik ise günü 287 ile bitirdi. İşte 7 Temmuz altın bilezik fiyatları…

Altın bilezik fiyatları

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 464,94 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,05 artışla 464,82'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 459,40 seviyesinde kapattı.

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 380,43 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,07 artışla 380,44'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 367,72 seviyesinde kapattı.

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 295,87 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,07 artışla 295,88'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 287,13 seviyesinde kapattı.
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