7 Temmuz Altın Bilezik Fiyatları: Bugün (7 Temmuz) Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte Altın bilezik gram fiyatları…

Altının ons fiyatındaki yüzde 0,18’lik artış uzun zamandır 1800 doların altında seyreden ons altını 1800 dolar sınırına taşıdı. Uzmanlar, ons altının 1.810 dolar sınırının önemli bir direnç noktası olduğunu belirtirken, 1.780 doların ise destek noktası olarak takip edildiğini aktardı. 18 ayar altın bilezik gramı dün günü 367 ile kapatırken, 14 ayar altın bilezik ise günü 287 ile bitirdi. İşte 7 Temmuz altın bilezik fiyatları…