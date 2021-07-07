7 Temmuz Altın Bilezik Fiyatları: Bugün (7 Temmuz) Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte Altın bilezik gram fiyatları…

Altının ons fiyatındaki yüzde 0,18’lik artış uzun zamandır 1800 doların altında seyreden ons altını 1800 dolar sınırına taşıdı. Uzmanlar, ons altının 1.810 dolar sınırının önemli bir direnç noktası olduğunu belirtirken, 1.780 doların ise destek noktası olarak takip edildiğini aktardı. 18 ayar altın bilezik gramı dün günü 367 ile kapatırken, 14 ayar altın bilezik ise günü 287 ile bitirdi. İşte 7 Temmuz altın bilezik fiyatları…
Altın bilezik fiyatları
22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 464,94 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,05 artışla 464,82'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 459,40 seviyesinde kapattı.
18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 380,43 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,07 artışla 380,44'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 367,72 seviyesinde kapattı.
14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 295,87 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,07 artışla 295,88'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 287,13 seviyesinde kapattı.
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