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7 Temmuz Altın Fiyatları: Bugün (7 Temmuz) altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

07.07.2021 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun zamandır oldukça rağbet gören değerli metallerden Altın, günümüzde de birçok kişi tarafından çeşitli şekillerde ilgi görüyor. Bu sebeple birçok insan günlük olan altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Altın fiyatları, 7 Temmuz tarihinde genel olarak bir yükselişe sahip. Gram altın bir süredir 495 – 505 arasındaki seviyesini korurken, 7 Temmuz sabahına da 502 lira ile başladı. İşte 7 Temmuz güncel Altın fiyatları…

Alın fiyatların 7 Temmuz itibariyle bir yükseliş yaşanırken, çeyrek altın bu sabaha 823 seviyesinde başladı. Yarım altın ise 7 Temmuz gününü, bir önceki kapanış seviyesine yakın bir seyirde açtı. Ons altın fiyatı uzun süredir, 1800 doların altında seyrederken, FED tutanaklarının açıklanmasının öncesinde yatırımcılar enflasyona yöneldi. Bunun sonucunda ise ons altın fiyatı yüzde 0,18 bir yükselişle 1800 dolar sınırına yükseldi. İşte 7 Temmuz Altın fiyatları

Uzmanlar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ile para politikalarının seyrine dair belirsizliklerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Teknik olarak altının ons altın fiyatında 1.810 doların önemli direnç olduğunu kaydeden analistler, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini ifade etti.

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Gram Altın ne kadar?
Güne 502,17 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,17 artışla 502,67'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 501,90 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 823,86 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,14 artışla 824,45'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 823,60 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.647,72 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,16 artışla 1.649,17'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.647,20 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Tam Altın ne kadar?
Güne 3.262,21 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,19 artışla 3.265,94'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.284,32 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.355,19 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,19 artışla 3.359,02'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.384,00 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın koronavirüs (Covid-19) Fed
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