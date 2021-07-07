7 Temmuz Altın Fiyatları: Bugün (7 Temmuz) altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Alın fiyatların 7 Temmuz itibariyle bir yükseliş yaşanırken, çeyrek altın bu sabaha 823 seviyesinde başladı. Yarım altın ise 7 Temmuz gününü, bir önceki kapanış seviyesine yakın bir seyirde açtı. Ons altın fiyatı uzun süredir, 1800 doların altında seyrederken, FED tutanaklarının açıklanmasının öncesinde yatırımcılar enflasyona yöneldi. Bunun sonucunda ise ons altın fiyatı yüzde 0,18 bir yükselişle 1800 dolar sınırına yükseldi. İşte 7 Temmuz Altın fiyatları…

Uzmanlar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ile para politikalarının seyrine dair belirsizliklerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Teknik olarak altının ons altın fiyatında 1.810 doların önemli direnç olduğunu kaydeden analistler, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini ifade etti.