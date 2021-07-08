8 Temmuz Altın bilezik fiyatları: Bugün (8 Temmuz) altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları ise ons altındaki düşüşe paralel olarak değişim gösterdi. Genel olarak altın fiyatlarına göre altın bilezik fiyatlarında bir yükseliş hakim. Yeni güne 297 seviyesinde başlayan 14 Ayar altın bilezik, dün kapanışta 287 seviyesinde bulunuyordu. Bugün güne 382 ile başlayan 18 ayar altın bilezik ise dün günü 368 ile kapattı. İşte güncel altın bilezik fiyatları…