8 Temmuz Altın bilezik fiyatları: Bugün (8 Temmuz) altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları ise ons altındaki düşüşe paralel olarak değişim gösterdi. Genel olarak altın fiyatlarına göre altın bilezik fiyatlarında bir yükseliş hakim. Yeni güne 297 seviyesinde başlayan 14 Ayar altın bilezik, dün kapanışta 287 seviyesinde bulunuyordu. Bugün güne 382 ile başlayan 18 ayar altın bilezik ise dün günü 368 ile kapattı. İşte güncel altın bilezik fiyatları…
Altın bilezik fiyatları
22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 467,14 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,32 azalışla 464,77'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 459,43 seviyesinde kapattı.
18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 382,23 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,32 azalışla 380,29'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 368,78 seviyesinde kapattı.
14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 297,28 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,32 azalışla 295,77'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 287,51 seviyesinde kapattı.
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