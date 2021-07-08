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8 Temmuz Altın bilezik fiyatları: Bugün (8 Temmuz) altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

08.07.2021 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları yeni güne yükselişle başladı. 22 ayar atın bilezik gram fiyatı dün günü 459 ile kapatırken, 8 Temmuz sabahına 467 TL ile başladı. Piyasadaki risklerin azalması ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin Şubat ayından beri en düşük seviyede seyretmesi ons altın fiyatında da etkili oldu. Ons altın, dün 1.800 doların üzerinde seyrederken, bugün itibariyle yüzde 0,3 bir düşüşle 1.797 dolar seviyesine geriledi. İşte 8 Temmuz Altın bilezik fiyatları…

Altın bilezik fiyatları ise ons altındaki düşüşe paralel olarak değişim gösterdi. Genel olarak altın fiyatlarına göre altın bilezik fiyatlarında bir yükseliş hakim. Yeni güne 297 seviyesinde başlayan 14 Ayar altın bilezik, dün kapanışta 287 seviyesinde bulunuyordu. Bugün güne 382 ile başlayan 18 ayar altın bilezik ise dün günü 368 ile kapattı. İşte güncel altın bilezik fiyatları…

Altın bilezik fiyatları

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 467,14 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,32 azalışla 464,77'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 459,43 seviyesinde kapattı.

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 382,23 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,32 azalışla 380,29'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 368,78 seviyesinde kapattı.

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 297,28 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,32 azalışla 295,77'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 287,51 seviyesinde kapattı.
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