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8 Temmuz Altın Fiyatları: Bugün (8 Temmuz) güncel altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve Çeyrek altın ne kadar oldu?

08.07.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasada risklerin azalması altın fiyatları üzerinde etkili olurken, 10 yıl vadeli ABD hazine faizinin de Şubat ayından sonra en düşük seviyesine gerilemesi özellikle Ons Altın fiyatında etkili oldu. Ons Altın, dün 1.800 doların üzerinde işlem görmesinin ardından tekrar 1.797 dolar seviyesine geriledi. Bir süredir yatay seyrine devam eden Gram altın ise, bugün güne 504 seviyesinde başladı. Öte yandan altın fiyatları Fed tutanakları sonrası beklenen artışı göstermedi, küresel fiyatları izledi.

Dolar kurunda geçtiğimiz günlerde yaşanan artış, ons altın fiyatında etkili olurken, bu sabah itibariyle ons altın yüzde 0,35 değer kaybederek 1.800 doların altına geriledi. Gram Altın Temmuz ayının başından beri yüzde 4,21 değer kaybederken, Çeyrek altında ise bu oran yüzde 3,70 olarak gözlemlendi. Gram altın ise güne yükselişle başlamasının ardından 500 sınırına kadar geriledi. Altın fiyatlarındaki son durum merak edilirken, birçok kişi ‘Gram altın ne kadar?’, ‘Çeyrek altın ne kadar?’ gibi soruların yanıtını arıyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlayarak yükseliş eğilimini üst üste 4'üncü güne taşırken ilerleyen saatlerde değer kaybetti.

Altının ons fiyatı dün analistlerin önemli direnç olarak kabul ettiği 1.810 dolar seviyesine kadar yükselmesine karşın, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yaklaşık 10 baz puan düşmesiyle kazançlarını kısmen geri verdi.

Teknik olarak altının ons fiyatında 1.810 doların önemli direnç olduğunu kaydeden uzmanlar, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi. Ons Altın şu an itibariyle yüzde 0,3 değişimle 1.797 dolardan işlem görüyor.

ALTIN, FED'DEN BEKLEDİĞİNİ BULAMADI

Altın, Fed politika yapıcılarının varlık alım programını azaltmak için toparlanmaya dair somut kanıtlara ihtiyaçları olduğunu söylemesiyle perşembe günü geriledi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki hareketi takip etti.

Altın, Fed tutanaklarında politika yapıcıların varlık alım programını azaltmak için ekonomik toparlanmaya işaret eden daha somut verilere ihtiyacı olduğunu belirtmesi sonrasında Asya işlemlerinde geriledi. Gram altın ise 504 TL sınırında bulunuyor.

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Gram Altın ne kadar?
Güne 504,55 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,32 azalışla 502,00'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 503,42 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 827,77 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,33 azalışla 823,50'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 823,93 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.655,53 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,36 azalışla 1.646,48'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.647,86 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Tam Altın ne kadar?
Güne 3.277,67 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,33 azalışla 3.260,97'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.286,78 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.371,09 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,40 azalışla 3.351,33'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.394,00 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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