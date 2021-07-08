8 Temmuz Altın Fiyatları: Bugün (8 Temmuz) güncel altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve Çeyrek altın ne kadar oldu?

Dolar kurunda geçtiğimiz günlerde yaşanan artış, ons altın fiyatında etkili olurken, bu sabah itibariyle ons altın yüzde 0,35 değer kaybederek 1.800 doların altına geriledi. Gram Altın Temmuz ayının başından beri yüzde 4,21 değer kaybederken, Çeyrek altında ise bu oran yüzde 3,70 olarak gözlemlendi. Gram altın ise güne yükselişle başlamasının ardından 500 sınırına kadar geriledi. Altın fiyatlarındaki son durum merak edilirken, birçok kişi ‘Gram altın ne kadar?’, ‘Çeyrek altın ne kadar?’ gibi soruların yanıtını arıyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlayarak yükseliş eğilimini üst üste 4'üncü güne taşırken ilerleyen saatlerde değer kaybetti.

Altının ons fiyatı dün analistlerin önemli direnç olarak kabul ettiği 1.810 dolar seviyesine kadar yükselmesine karşın, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yaklaşık 10 baz puan düşmesiyle kazançlarını kısmen geri verdi.

Teknik olarak altının ons fiyatında 1.810 doların önemli direnç olduğunu kaydeden uzmanlar, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi. Ons Altın şu an itibariyle yüzde 0,3 değişimle 1.797 dolardan işlem görüyor.

ALTIN, FED'DEN BEKLEDİĞİNİ BULAMADI

Altın, Fed politika yapıcılarının varlık alım programını azaltmak için toparlanmaya dair somut kanıtlara ihtiyaçları olduğunu söylemesiyle perşembe günü geriledi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki hareketi takip etti.

Altın, Fed tutanaklarında politika yapıcıların varlık alım programını azaltmak için ekonomik toparlanmaya işaret eden daha somut verilere ihtiyacı olduğunu belirtmesi sonrasında Asya işlemlerinde geriledi. Gram altın ise 504 TL sınırında bulunuyor.