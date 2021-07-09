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9 Temmuz Altın Bilezik Fiyatları: Altın bilezik fiyatları bugün (9 Temmuz) ne kadar oldu?

09.07.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır değer gören Altın, günümüzde takı olarak da sıkça tercih ediliyor. Özellikle düğünlerde tercih edilen altın bilezikler, yaz sezonunun gelmesiyle de iyice merak edilmeye başlandı. Altın bilezik fiyatlarında 9 Temmuz Cuma günü genel olarak bir yükseliş hakim. 22 ayar altın bilezik fiyatı dün kapanışta 460 seviyesinde bulunurken, bugün güne 466 ile başladı. İşte güncel altın bilezik fiyatları…

Altın bilezikler, eskiden olduğu gibi günümüzde de oldukça ilgi görüyor. Altının, ons fiyatındaki değişiklik ise altın bilezik fiyatları üzerinde etkili oluyor. Ons altın fiyatı 1.800 doların altına düşmesinin ardından yükselişe geçerek, şu an için 1.803 dolardan işlem görüyor. 18 ayar altın bilezik dün günü 368 ile kapatırken, 14 ayar altın bilezik ise dün günü 287 seviyesinde bitirdi. Peki 9 Temmuz altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (FED) dün akşam açıklanan toplantı tutanakları sonrası artan tahvil talebinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Teknik olarak altının ons fiyatında 1.810 doların önemli direnç olduğunu kaydeden analistler, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.

Altın bilezik fiyatları

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 466,51 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,05 artışla 466,75'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 460,09 seviyesinde kapattı.

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 381,71 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,06 artışla 381,93'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 368,28 seviyesinde kapattı.

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 296,87 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,04 artışla 296,97'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 287,56 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Fed
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