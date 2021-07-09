9 Temmuz Altın Bilezik Fiyatları: Altın bilezik fiyatları bugün (9 Temmuz) ne kadar oldu?

Altın bilezikler, eskiden olduğu gibi günümüzde de oldukça ilgi görüyor. Altının, ons fiyatındaki değişiklik ise altın bilezik fiyatları üzerinde etkili oluyor. Ons altın fiyatı 1.800 doların altına düşmesinin ardından yükselişe geçerek, şu an için 1.803 dolardan işlem görüyor. 18 ayar altın bilezik dün günü 368 ile kapatırken, 14 ayar altın bilezik ise dün günü 287 seviyesinde bitirdi. Peki 9 Temmuz altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (FED) dün akşam açıklanan toplantı tutanakları sonrası artan tahvil talebinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Teknik olarak altının ons fiyatında 1.810 doların önemli direnç olduğunu kaydeden analistler, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.