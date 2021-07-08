9 Temmuz BİM aktüel ürünler neler? 9 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi...

9 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler listesi merak ediliyor. Birbirinden farklı ve indirimli ürünlerin yer aldığı 9 Temmuz aktüel ürünler listesi alışveriş tutkunları ve ihtiyacına yönelik indirimleri takip edenler için yayınlandı. Katalogda farklı kategorilerde ürünler yer alıyor. Peki 9 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM aktüel ürünler neler?
BİM marketin 9 Temmuz'dan itibaren satışa sunacağı aktüel ürünler merak konusu oldu. BİM'de 9 Temmuz'dan itibaren kılıç testere 249 TL, Katmer Gözleme Sacı 169 TL, Düdüklü Tencere seti ise 159 TL'den satışa sunulacak.
BİM aktüel ürünlerin ikinci sayfasında, 26 Jant 21 vites bisiklet 679 TL'den, Fakir marka elektrik süpürgesi ise 699 TL'den alıcıya sunuldu.
Üçüncü sayfada cam davlumbaz ve fırın gibi ürünler bulunurken, KUMTEL marka cam üstü set ocak 449 TL'ye satışa sunuldu.
Son sayfada pijama, nevresim takım ve sandalet gibi ürünler yer aldı.
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