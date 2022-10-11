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A101 Aktüel Kataloğu yayınlandı! İşte A101 mağazada satılan tekne fiyatı! 9 taksit imkanı...

11.10.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hesaplı adreslerden biri olan A101, müşterileri için indirimli, güncel ürünlerin kataloğunu yayınlamaya devam ediyor. A101, 13 Ekim itibarıyla geçerli olacak fiyatlardan tekne, gıda, kişisel bakım ürünleri gibi onlarca ürün listeledi. İşte A101 13 Ekim Aktüel Kataloğu...

A101 market zincirlerinin 13 Ekim itibarıyla geçerli olacak fiyatlardan sunduğu ürünlerdeki çeşitlilik dikkat çekti. Mutfaktan giyime, kişisel bakımdan elektronik ev aletlerine, bebek ürünlerine kadar onlarca ürün 13 Ekim itibarıyla indirimli fiyatından satışa sunulacak. Sadece A101 mağazalarında satılan tekne için ise 9 taksit fırsatı sunulacak. İşte A101 13 Ekim Aktüel Kataloğu...

A101 AKTÜEL KATALOG

A101 kataloğunun ilk sayfalarında elektronik ev eşyaları yer aldı. Toshiba Smart TV (3 yıl garantili) 9 bin 699 TL'den, Toshiba Android TV ise (3 yıl garantili) 7 bin 399 TL'den satılacak.
Beyaz eşya kategorisinden buzdolabı (242 L net hacim) 4 bin 499 TL'den 9 taksit ile satılacak. Taksitli fiyatı ise 4 bin 747 TL olacak. Regal büro tipi buzdolabı bin 899 TL'den satılacak. 9 taksitli fiyatı ise 2 bin 4 TL olacak.
4,25 m fiber tekne yalnızca mağazalarda satılacak. Fiyatı ise 27 bin 999 TL olacak. 9 taksit ile fiyat, 29 bin 119 TL'ye yükselecek. Ürüne motor dahil değildir.
2400 W saç kurutma makinesi (3 yıl garantili) 199 TL, kablosuz kulak içi kulaklık ise (2 yıl garantili) 199 TL olacak.
Mermer desenli katlanabilir sehpa (60*90 cm) 279,95 TL olacak.
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a101 katalog
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