A101'de Kurban Bayramı indirimi! 16-19 kg koç 6.590,00 TL, 1/7 hisseli kemiksiz büyükbaş 8.590,00 TL! 15 Haziran 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu ile ilgili araştırmalar 15 Haziran 2023 Perşembe günü öncesi hız kazandı. Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda 6-19 kg Karaman Koç 6.590,00 TL'den satışa sunulacak. Peşin fiyatına 10 taksit imkanı sunulan bir diğer ürün ise büyükbaş oldu. Yayımlanan kataloğa göre 20-23 kg kemiksiz et büyükbaş 1/7 hisse ile 8.590,00 TL'den satılacak. İşte, 15 Haziran 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu....

A101'DEN KURBAN BAYRAMI'NA ÖZEL FİYATLAR

A101 aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta Perşembe kataloğunda; televizyondan üçlü ankastre setine, tuşlu piyanodan oyuncak akülü arabaya kadar birçok ürün yer alıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunda Kurban Bayramı'na özel ürünler bulunuyor.