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A101'de Kurban Bayramı indirimi! 16-19 kg koç 6.590,00 TL, 1/7 hisseli kemiksiz büyükbaş 8.590,00 TL! 15 Haziran 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu

14.06.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A101 aktüel ürünler kataloğunda Kurban Bayramı'na özel ürünler yer aldı. A101 aktüel ürünler kataloğuna göre 15 Haziran 2023 Perşembe günü 16-19 kg Karaman Koç 6.590,00 TL'den, 20-23 kg 1/7 hisseli kemiksiz büyükbaş 8.590,00 TL'den satışa sunulacak. İşte, 15 Haziran 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu ve indirimli fiyat listesi...

A101 aktüel ürünler kataloğu ile ilgili araştırmalar 15 Haziran 2023 Perşembe günü öncesi hız kazandı. Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda 6-19 kg Karaman Koç 6.590,00 TL'den satışa sunulacak. Peşin fiyatına 10 taksit imkanı sunulan bir diğer ürün ise büyükbaş oldu. Yayımlanan kataloğa göre 20-23 kg kemiksiz et büyükbaş 1/7 hisse ile 8.590,00 TL'den satılacak. İşte, 15 Haziran 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu....

a101 market

A101'DEN KURBAN BAYRAMI'NA ÖZEL FİYATLAR

A101 aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta Perşembe kataloğunda; televizyondan üçlü ankastre setine, tuşlu piyanodan oyuncak akülü arabaya kadar birçok ürün yer alıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunda Kurban Bayramı'na özel ürünler bulunuyor.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 15 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE

  • 55 inch Ultra HD QLED Android televizyon 11.999 TL
  • 65 inch Ultra HD Android akıllı Led televizyon 10.499 TL
  • 12 Kg Çamaşır Makinesi 8.799 TL
  • 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.799 TL
  • Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 8.599,00 TL
  • Saç Sakal Kesme Makinesi 279 TL
  • Bluetooth Kulaklık 349 TL

A101'DEN 19.492 TL'YE MOPED

A101'DEN 19.492 TL'YE MOPED

49.4 Benzinli Moped 19.490 TL

  • Köpek Oyuncağı Ödül Topu 29,95 TL
  • Evcil Hayvan Bakım Seti 249 TL
  • Evcil Hayvan Su İçme Şişesi 119,95 TL
  • Evcil Hayvan Mama Fırlatma Oyuncağı 69,95 TL
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