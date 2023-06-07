A101'den evini yenilemek isteyenlere büyük fırsat! Çamaşır ve bulaşık makinesi 6.999 TL, buzdolabı 2.999 TL! 8 Haziran 2023 A101 aktüel ürünleri

A101 aktüel ürünler kataloğu 8 Haziran 2023 Perşembe günü öncesi arama motorlarında araştırılıyor. A101'de çamaşır ve bulaşık makinesi 6.999 TL'ye, buzdolabı 2.999 TL'ye, ikili katlanır yataklı koltuk ise 3.750 TL'ye sarışa sunulacak. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu ve indirimli ürünler...