FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. A101'den evini yenilemek isteyenlere büyük fırsat! Çamaşır ve bulaşık makinesi 6.999 TL, buzdolabı 2.999 TL! 8 Haziran 2023 A101 aktüel ürünleri

A101'den evini yenilemek isteyenlere büyük fırsat! Çamaşır ve bulaşık makinesi 6.999 TL, buzdolabı 2.999 TL! 8 Haziran 2023 A101 aktüel ürünleri

07.06.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A101 aktüel ürünler kataloğu ve indirimli ürünler 8 Haziran 2023 Perşembe günü öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda evini yenilemek isteyenler için bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı, katlanabilir yataklı koltuk, akıllı televizyon gibi ürünler ön plana çıktı. İşte, 8 Haziran 2023 Perşembe gününün A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101 aktüel ürünler kataloğu 8 Haziran 2023 Perşembe günü öncesi arama motorlarında araştırılıyor. A101'de çamaşır ve bulaşık makinesi 6.999 TL'ye, buzdolabı 2.999 TL'ye, ikili katlanır yataklı koltuk ise 3.750 TL'ye sarışa sunulacak. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu ve indirimli ürünler...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (8 HAZİRAN 2023)

70 inç UHD 4K Smart Tv 19.999 TL

50 inç Ultra HD Sndroid Smart Led 6.599 TL

42 inç Full HD Android Smart Led 4.299 TL

Çamaşır Makinesi 6.999 TL

Bulaşık Makinesi 6.999 TL

Büro Tipi Buzdolabı 2.999 TL

Elektrikli Süpürge 1.399 TL

Buharlı Kırışık Giderici 699 TL

Mikrodalga Fırın 1.399 TL

Blender Seti 799 TL

Deniz Yatağı 199,95 TL

Teker Simit 159,95 TL

Maske Şnorkel Set 149,90 TL

Erkek Deniz Şortu 59,95 TL

Bayan Deniz Şortu 59,95 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
a101 aktüel a101 aktüel katalog a101 aktüel ürünler katalogu

En Çok Okunan Haberler

CHP'de sıcak saatler, Ekrem İmamoğlu gemileri yaktı!

CHP'de sıcak saatler, Ekrem İmamoğlu gemileri yaktı!

Erdoğan açıkladı, gözler maaş zamlarına çevrildi!

Erdoğan açıkladı, gözler maaş zamlarına çevrildi!

AK Parti'den asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili zam açıklaması

AK Parti'den asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili zam açıklaması

Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken paylaşım!

Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken paylaşım!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri arasında tanıdık bir isim var...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri arasında tanıdık bir isim var...

Haziran, temmuz, ağustos ve eylül için çarpıcı hava durumu tahmini

Haziran, temmuz, ağustos ve eylül için çarpıcı hava durumu tahmini

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Saatlerce kavga etti! Evini ateşe vererek karısını öldürdü

Saatlerce kavga etti! Evini ateşe vererek karısını öldürdü

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Erkek kılığına girerek taciz etti! Annesi gerçeği ifşa etti

Erkek kılığına girerek taciz etti! Annesi gerçeği ifşa etti

Terk edilmek istemedi! Eski sevgilisinin yeni kız arkadaşına tuzak kurdu

Terk edilmek istemedi! Eski sevgilisinin yeni kız arkadaşına tuzak kurdu

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.