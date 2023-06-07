A101'den evini yenilemek isteyenlere büyük fırsat! Çamaşır ve bulaşık makinesi 6.999 TL, buzdolabı 2.999 TL! 8 Haziran 2023 A101 aktüel ürünleri

A101 aktüel ürünler kataloğu 8 Haziran 2023 Perşembe günü öncesi arama motorlarında araştırılıyor. A101'de çamaşır ve bulaşık makinesi 6.999 TL'ye, buzdolabı 2.999 TL'ye, ikili katlanır yataklı koltuk ise 3.750 TL'ye sarışa sunulacak. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu ve indirimli ürünler...
70 inç UHD 4K Smart Tv 19.999 TL
50 inç Ultra HD Sndroid Smart Led 6.599 TL
42 inç Full HD Android Smart Led 4.299 TL
Çamaşır Makinesi 6.999 TL
Bulaşık Makinesi 6.999 TL
Büro Tipi Buzdolabı 2.999 TL
Elektrikli Süpürge 1.399 TL
Buharlı Kırışık Giderici 699 TL
Mikrodalga Fırın 1.399 TL
Blender Seti 799 TL
Deniz Yatağı 199,95 TL
Teker Simit 159,95 TL
Maske Şnorkel Set 149,90 TL
Erkek Deniz Şortu 59,95 TL
Bayan Deniz Şortu 59,95 TL