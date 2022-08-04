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ABD’de savaş uzmanıydı! Burdur’a yerleşip çiftçi oldu

04.08.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de askeri antropolog iken dedesinin topraklarına sahip çıkmak için kariyerini bırakıp Burdur’a gelen ve burada susuz tarım yaparak çiftçilere ‘Köylüyseniz bununla gurur duyun, topraklarınızı terk etmeyin’ diyerek seslenen Dr. Ece Aynur Onur’a Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den destek geldi. Telefonla görüştüğü Dr. Onur ile gurur duyduğunu söyleyen Bakan Kirişci, “ABD bir antropolog kaybetti, ülkemiz üretime sevdalı bir çiftçi kazandı” dedi.

Asker emeklisi bir babanın kızı olan 39 yaşındaki Dr. Ece Aynur Onur, 2006 yılında ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Fulbright Bursu’nu kazanarak ABD Indiana Üniversitesinde askeri antropoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmaya başlayan Onur, dedesinin vefatı sonrası Türkiye’ye geldi. Burdur’un Kayalı köyündeki dedesinden miras kalan toprakları ziyaret eden Onur, köyde kimsenin kalmadığını, okulun kapandığını ve bölgenin kuraklık yaşadığını görünce hayatını bir anda değiştirecek kararı aldı.

Onur, 9 yıllık ABD macerasını ve kariyerini sonlandırıp miras kalan topraklarda susuz tarım yapmaya başladı. Can suyu vererek lavanta, ada çayı, kekik, biberiye ve papatya gibi bitkileri susuz tarımla yetiştirmeyi başaran savaş uzmanı, her sabah evinden yazmasıyla çıkıyor, traktörüne binip tarlasını sürmeye gidiyor. Elinde çapayla ürünleri ekim ve hasada hazırlayan Onur, 25 kadının da çiftliğinde istihdamını sağlıyor.

“EN ÖN CEPHEDE SAVAŞIYORUM, GELİN BANA KATILIN”

“EN ÖN CEPHEDE SAVAŞIYORUM, GELİN BANA KATILIN”

Dr. Ece Aynur Onur, traktör üzerinde tarlasında ekim yaparken duygu yüklü bir video çekti. Çiftçilere seslenen Onur gözleri dolarak, “Ben bir askeri antropoloğum, Amerika’dan doktoralı, bol ödüllü. Yani bir savaş, ordu uzmanıyım. Bu yüzyılın susuzluk ve gıda savaşlarına sahne olacağını ön gördüğüm için Türkiye’ye, memleketime Burdur’a döndüm.
Hayatımda ilk defa arpa ektim, çiftçilik yapmaya başladım. Size diyeceğim o ki ben en ön cephede savaşıyorum. Gelin bana katılın, topraklarınızı terk etmeyin. Ülke olarak başımızın çaresine bakmayı öğrenmek zorundayız. Topraklarınızı terk etmeyin. Köylüyseniz bununla gurur duyun. Şehirlere göç etmeyin. Türk vatandaşı olmaktan gurur duyun” dedi.

BAKAN KİRİŞCİ: SENİNLE GURUR DUYDUM

BAKAN KİRİŞCİ: SENİNLE GURUR DUYDUM
Dr. Onur’un bu videosu Bakan Kirişci’nin de dikkatini çekti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından ilk önce Dr. Ece Aynur Onur'un videosunu paylaşıp, "Ece kardeşim, seninle gurur duydum. ABD bir antropolog kaybetti, ülkemiz üretime sevdalı bir çiftçi kazandı" ifadelerini kullandı.

“BAKANLIK OLARAK EMRİNİZDEYİZ”

“BAKANLIK OLARAK EMRİNİZDEYİZ”

Ardından Onur’u telefonla arayan Kirişci, “Sizin gibi üretici kardeşlerimiz bizim için bir kıvanç meselesidir. Medarı iftiharlarımız olun inşallah. Biz de bakanlık olarak başta kendim ve bütün çalışanlarımız sizlerin emrinde. Başarılı olan işletme aile işletmesidir. Siz örnek bir davranış sergilemişsiniz. Ondan dolayı yaptığınız çok daha kıymetli. Ailenize ve size bol bereketli kazanç dileklerimi sunuyorum” diye konuştu.
Bakan Kirişci’nin kendisini aramasıyla çok mutlu olduğunu belirten Dr. Ece Aynur Onur da, “Desteğinizi ifade etmeniz bizim için çok kıymetli” dedi.
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