Acun Ilıcalı'dan yine 'mesai saati' çıkışı! "10.30'da başlasın" dedi, o sektörleri ise ayrı tuttu: Sabah 06.00'da seyahat etmeye değecek bir şey yok!

Çalışma saatleriyle ilgili Acun Ilıcalı'dan yine çok konuşulacak açıklamalar geldi. Daha önce yaptığı açıklamayla Türkiye'deki mesai saatlerini eleştiren Ilıcalı, "Niye bu kadar erken kalkılıyor anlamış değilim. İnsanlar uyusun ya" demişti. Sözleriyle gündem yaratan ünlü televizyoncu, yine mesai saatleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Ilıcalı, "Normal çalışma saatleri 10.30'da başlamalıdır. Öğlene kadar uyuyalım demek istemiyorum ama sabah 06.00'da seyahat etmeye değecek bir şey yok" diye konuştu.



