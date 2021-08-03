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Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! 2021 Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

03.08.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği kira artış oranı, Temmuz ayı enflasyonunun açıklanması ile beraber belli oldu. Bu ay sözleşmeleri bitecek olan birçok kişi, yeni ayda açıklanan kira artış oranını merak ediyor. 2021 Ağustos ayına ilişkin kira artı oranı, Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile netleşti. İşte 2021 Ağustos ayı kira artış oranı!

2021 Ağustos ayına ilişkin kira artış oranı, Temmuz ayı enflasyonu ile belli oldu. Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği kira artış oranı, yakından takip ediliyor. 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi baz alınarak hesaplanan TÜFE oranı, TÜİK tarafından açıklandı. İşte 2021 Ağustos ayı kira zam oranı!

Temmuz ayı enflasyonu açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Temmuz'da yıllık yüzde 18.95 oldu.
Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 15,15 artış gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, tüketici fiyatları, temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,80 arttı. Bir önceki ay yüzde 17,53 olan yıllık enflasyon yüzde 18,95'e çıktı.
Buna göre, 2003 yılında kaydedilen yüzde 23,59'luk enflasyonun ardından en yüksek temmuz enflasyonu gerçekleşmiş oldu.
Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 2,46 artarken, yıllık Yİ-ÜFE 44,92'e yükseldi.
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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