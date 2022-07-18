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Son dakika: Akaryakıt fiyatları için flaş gelişme! Tarih ve miktar belli oldu: Benzin ve motorin litresi...

18.07.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatlarının gerilemesi birlikte akaryakıt fiyatlarında da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Üst üste gelen benzin ve motorinlerdeki zam ve indirim haberlerine bir yenisi daha eklendi. Benzinin litre fiyatına 19 Temmuz Salı gününden geçerli olmak üzere 96 kuruş indirim geleceği öğrenildi. Peki 18 Temmuz Pazartesi güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları ne durumda?

Son dakika: Yüksek enflasyonun ekonomik büyümeyi ve petrol talebini etkileyeceğine dair endişeler artarken petrol fiyatlarında son iki haftadır sert düşüşler yaşanıyor. Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Kovid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Ham petrol geçen hafta 91, brent petrol ise 94 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle Rusya ile Ukrayna savaşından bu yana en düşük seviyesine ulaşan brent petrol, yeni haftada yukarı yönlü hareket etti. Brent petrol 100 doların üzerinde toparlanırken ham petrol ise bu seviyenin altında kalmaya devam ediyor. Fiyatların yukarı yönde hareket etmesinde ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) agresif bir faiz artışına gitmeyeceğine yönelik beklentiler etkili oldu. Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petroldeki düşüş sonrası benzin ve motorin fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Peki 18 Temmuz Pazartesi güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

SON DAKİKA: BENZİNE İNDİRİM GELİYOR
19 Temmuz Salı gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 96 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Motorinde ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.
Cuma günü benzin fiyatlarına 86 kuruş indirim yapılmış ancak resmi tatilin araya girmesi nedeniyle indirim gerçekleşmemişti. Cuma günü gerçekleşemeyen indirimin ardından indirim oranı da değişerek 96 kuruşa çıktı.

LİTRE FİYATI 22 LİRA 70 KURUŞTAN SATILACAK

LİTRE FİYATI 22 LİRA 70 KURUŞTAN SATILACAK
19 Temmuz Salı günü geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 22 lira 70 kuruştan satılacak. Şuanda benzinin litresi 23 lira 66 kuruştan satılıyor. Motorinin litresi ise 25 lira 40 kuruş.

MOTORİN FİYATLARI 30 LİRADAN GERİ DÖNMÜŞTÜ

MOTORİN FİYATLARI 30 LİRADAN GERİ DÖNMÜŞTÜ
30 TL'ye kadar çıkan motorin fiyatına iki haftada 5,44 TL indirim yapılmıştı. 25 liranın altına gerileyen motorin son yapılan 84 kuruşluk zam ile yeniden 25 liranın üzerine yükselmişti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (18 Temmuz Pazartesi)

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (18 Temmuz Pazartesi)
İSTANBUL Motorin litre fiyatı 25,40 TL Benzin litre fiyatı 23,66 TL LPG litre fiyatı 10,52 TL
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