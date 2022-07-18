Son dakika: Akaryakıt fiyatları için flaş gelişme! Tarih ve miktar belli oldu: Benzin ve motorin litresi...

Son dakika: Yüksek enflasyonun ekonomik büyümeyi ve petrol talebini etkileyeceğine dair endişeler artarken petrol fiyatlarında son iki haftadır sert düşüşler yaşanıyor. Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Kovid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Ham petrol geçen hafta 91, brent petrol ise 94 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle Rusya ile Ukrayna savaşından bu yana en düşük seviyesine ulaşan brent petrol, yeni haftada yukarı yönlü hareket etti. Brent petrol 100 doların üzerinde toparlanırken ham petrol ise bu seviyenin altında kalmaya devam ediyor. Fiyatların yukarı yönde hareket etmesinde ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) agresif bir faiz artışına gitmeyeceğine yönelik beklentiler etkili oldu. Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petroldeki düşüş sonrası benzin ve motorin fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Peki 18 Temmuz Pazartesi güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne oldu? İşte son dakika haberinin detayları...