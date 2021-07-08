Akbank düzeldi mi? Akbank mobil uygulamaya giriliyor mu? Akbank'tan açıklama!

6 Temmuz Salı gününden itibaren birçok Akbank kullanıcısı, hem internet hem da mobil bankacılıkta sorun yaşadı. Daha sonra ATM ve pos cihazlarında da sorun olduğunun ortaya çıkması için birçok kullanıcının mağdur olmasına neden oldu. Akbank mobil uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar “oturum kapatıldı” veya “bu siteye ulaşılamıyor” gibi problemlerle karşılaştı. 8 Temmuz itibariyle ise Akbank’ta yaşanan bu sorunun düzelip düzelmediği araştırılıyor.

Akbank düzeldi mi?

6 Temmuz günü Akbank’ın mobil uygulamasında "oturum kapandı" hatası görülürken, internet sitesinde de "bu siteye ulaşılamıyor" hatasıyla karşılaşıldı.

Ayrıca Akbank’ın pos cihazları ve ATM'lerinde de sorun olduğu ifade edildi. Kullanıcılar, siber saldırı iddialarını gündeme getirse de Akbank'tan konuyla ilgili açıklama geldi.

Yapılan açıklamada ''Bugün bankamızın sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz.'' Denildi.

Dün gece saatlerine doğru sosyal medyadan tekrar bir açıklamada bulunan Akbank, çalışmaların hızla devam ettiğini ve ATM işlemlerinin düzeldiğini açıkladı. Paydaşlarından ve kullanıcılarından özür dileyen Akbank, sorunun en kısa sürede çözülmesi için çalıştıklarını ifade etti.