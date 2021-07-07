Akbank mobil uygulama ne zaman açılacak? Akbank mobil uygulama neden açılmıyor?

Akbank kullanıcıları 5 Temmuz sabah saatlerinden beri banka sistemine ulaşmakta güçlük çekmekte. İnternet bankacılığı ve kredi kartı pos cihazlarının çalışmaması sonrası "Akbank mobil uygulama ne zaman açılacak?" soruları merak edilmeye başlandı. Peki Akbank mobil uygulama ne zaman açılacak? İşte Akbank'tan yapılan açıklama...

Akbank mobil uygulama ne zaman açılacak?

Akbank mobil kullanıcıları dünden bu yana Akbank'a erişim sağlayamıyordu. Ayrıca uygulama ile birlikte Akbank'ın kredi kartları da çalışmamaktaydı.

Sorun sonrası vatandaşlar ve bankada işlem yapmak isteyenler Akbank tarafından yapılacak olan açıklamayı beklemeye koyuldu.

Bunların yanı sıra kredi kartı pos cihazlarının çalışmadığı ifade edilirken, Akbank'ın kendi şubeleri arasındaki sistemin de çalışmadığı söyleniyor.

Uygulama ne zaman açılacak? "Akbank mobil uygulama ne zaman açılacak?" sorusu merak edilirken Akbank'tan konuyla ilgili resmi bir açıklama Twitter hesabı üzerinden geldi. Açıklamada, Akbank'ın sistemlerinde yavaşlama ve kesintiler yaşandığı, ilgili birimlerin konuyla ilgili çalışmalarının devam ettiği söylendi, müşterilerin göstermiş olduğu anlayış için teşekkür edildi.