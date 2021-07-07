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Akbank mobil uygulama ne zaman açılacak? Akbank mobil uygulama neden açılmıyor?

07.07.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün sabah saatlerinden bu yana Akbank kullanıcıları tarafından banka sistemine ulaşmakta güçlük yaşanmaktaydı. Akbank mobil uygulama ile beraber internet bankacılığının da açılmaması sonrası "Akbank mobil uygulama neden açılmıyor, çöktü mü?" sorularını merak etmeye başladı. Peki Akbank mobil uygulama ne zaman açılacak? Akbank mobil uygulama neden açılmıyor? İşte ayrıntılar...

Akbank kullanıcıları 5 Temmuz sabah saatlerinden beri banka sistemine ulaşmakta güçlük çekmekte. İnternet bankacılığı ve kredi kartı pos cihazlarının çalışmaması sonrası "Akbank mobil uygulama ne zaman açılacak?" soruları merak edilmeye başlandı. Peki Akbank mobil uygulama ne zaman açılacak? İşte Akbank'tan yapılan açıklama...

Akbank mobil uygulama ne zaman açılacak?

Akbank mobil kullanıcıları dünden bu yana Akbank'a erişim sağlayamıyordu. Ayrıca uygulama ile birlikte Akbank'ın kredi kartları da çalışmamaktaydı.
Sorun sonrası vatandaşlar ve bankada işlem yapmak isteyenler Akbank tarafından yapılacak olan açıklamayı beklemeye koyuldu.
Bunların yanı sıra kredi kartı pos cihazlarının çalışmadığı ifade edilirken, Akbank'ın kendi şubeleri arasındaki sistemin de çalışmadığı söyleniyor.

Uygulama ne zaman açılacak?

Uygulama ne zaman açılacak?
"Akbank mobil uygulama ne zaman açılacak?" sorusu merak edilirken Akbank'tan konuyla ilgili resmi bir açıklama Twitter hesabı üzerinden geldi. Açıklamada, Akbank'ın sistemlerinde yavaşlama ve kesintiler yaşandığı, ilgili birimlerin konuyla ilgili çalışmalarının devam ettiği söylendi, müşterilerin göstermiş olduğu anlayış için teşekkür edildi.

Siber saldırı mı gerçekleşti?

Siber saldırı mı gerçekleşti?
Yavaşlama ve kesintilerin sonrasında Akbank'a karşı siber saldırı olduğu iddia edilmişti. Banka tarafından bununla ilgili "Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz." ifadesi paylaşıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Akbank
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