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Altın, konut, borsa, döviz... Son 7 yılda en çok hangisi kazandırdı? Tablo ortaya çıktı: "Her zaman birinci"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
11.10.2024 07:38
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Yatırım araçlarının son 7 yılda getirisini inceleyen bir üniversite "En çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Altınkonut mu borsa mı dolar mı?" sorularına yanıt ararken, çarpıcı sonuçlara ulaştı. 7 yıl önce 230 bin TL parayı altına yatıranların 4 milyon TL'ye, o parayla konut alanların da şu an da 3 milyon TL'ye sahip olduğu belirlendi. Yani son 7 yılda en çok altın ve ikinci olarak da konut kazandırdı. Peki borsa ve döviz ne kadar kazandırdı? İşte detaylar...

Konut, altın, borsa ve döviz... Yatırım araçları içinde son 7 yılda en çok hangisinin kazandırdığı belli oldu. Bir üniversitenin araştırma merkezinin yaptığı çalışma sonuçlarına göre; sarı maden zirveyi kaptırmadı. Son 7 yılda yatırımcısını en çok yüzünü güldüren, en çok kazandıran altın olurken, ikinci sıraya da konut yerleşti.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
34,28
34,29
% 0.36
08:07
Euro
37,49
37,52
% -0.05
08:07
İngiliz Sterlini
44,77
44,79
% -0.08
08:07
Avustralya Doları
23,11
23,13
% 0.4
08:07
İsviçre Frangı
39,99
40,03
% 0.26
08:07
Rus Rublesi
0,35
0,35
% 0.33
08:07
Çin Yuanı
4,85
4,85
% 0.4
08:04
İsveç Kronu
3,30
3,30
% 0.29
08:07
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SON 7 YILDA EN ÇOK ALTIN KAZANDIRDI

SON 7 YILDA EN ÇOK ALTIN KAZANDIRDI

2017 yılında 236 bin TL'lik altın alan bir yatırımcı 4 milyon TL kazandı. Yani 7 yıl önce konut almak, borsaya, dövize yatırım yapmak yerine altın alanlar daha çok kazandı.

"GRAM ALTIN HER ZAMAN BİRİNCİ"

"GRAM ALTIN HER ZAMAN BİRİNCİ"

Kanal D Haber'e konuşan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Gram altın Türkiye'de en çok kazandıran yatırım araçlarının içerisinde her zaman birincidir." dedi.

KONUT EN ÇOK KAZANDIRANLAR LİSTESİNDE İKİNCİ SIRADA

KONUT EN ÇOK KAZANDIRANLAR LİSTESİNDE İKİNCİ SIRADA

Ülkemizde sadece yatırım aracı olmayan konut, öncelikle ihtiyaç için alınırken; yatırım için konut alanlar da oldukça fazla. İşte onlar da altın yatırımcılarından sonra en çok kazananlar listesinde ikinci sırada yer aldı.

236 BİN TL'LİK KONUT 7 YILDA 3 MİLYONU AŞTI

236 BİN TL'LİK KONUT 7 YILDA 3 MİLYONU AŞTI

2017 yılında 236 bin TL'ye konut alan bir vatandaşın kazancı ise bugün 3 milyon 300 bin TL oldu.

"SÜRPRİZ OLDU"

"SÜRPRİZ OLDU"

Gayrimenkul Dnaışmanı Nilüfer Kas, "2018 yılında ve 2023 yılında iki kez kriz yaşayan konut sektörünün en çok kazandıran ikinci yatırım aracı olması sürpriz oldu." dedi.

Anahtar Kelimeler:
döviz Altın yatırım borsa konut
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