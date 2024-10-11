Altın, konut, borsa, döviz... Son 7 yılda en çok hangisi kazandırdı? Tablo ortaya çıktı: "Her zaman birinci"

Konut, altın, borsa ve döviz... Yatırım araçları içinde son 7 yılda en çok hangisinin kazandırdığı belli oldu. Bir üniversitenin araştırma merkezinin yaptığı çalışma sonuçlarına göre; sarı maden zirveyi kaptırmadı. Son 7 yılda yatırımcısını en çok yüzünü güldüren, en çok kazandıran altın olurken, ikinci sıraya da konut yerleşti.