Altın, konut, borsa, döviz... Son 7 yılda en çok hangisi kazandırdı? Tablo ortaya çıktı: "Her zaman birinci"

Konut, altın, borsa ve döviz... Yatırım araçları içinde son 7 yılda en çok hangisinin kazandırdığı belli oldu. Bir üniversitenin araştırma merkezinin yaptığı çalışma sonuçlarına göre; sarı maden zirveyi kaptırmadı. Son 7 yılda yatırımcısını en çok yüzünü güldüren, en çok kazandıran altın olurken, ikinci sıraya da konut yerleşti.
2017 yılında 236 bin TL'lik altın alan bir yatırımcı 4 milyon TL kazandı. Yani 7 yıl önce konut almak, borsaya, dövize yatırım yapmak yerine altın alanlar daha çok kazandı.
Kanal D Haber'e konuşan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Gram altın Türkiye'de en çok kazandıran yatırım araçlarının içerisinde her zaman birincidir." dedi.
Ülkemizde sadece yatırım aracı olmayan konut, öncelikle ihtiyaç için alınırken; yatırım için konut alanlar da oldukça fazla. İşte onlar da altın yatırımcılarından sonra en çok kazananlar listesinde ikinci sırada yer aldı.
2017 yılında 236 bin TL'ye konut alan bir vatandaşın kazancı ise bugün 3 milyon 300 bin TL oldu.
Gayrimenkul Dnaışmanı Nilüfer Kas, "2018 yılında ve 2023 yılında iki kez kriz yaşayan konut sektörünün en çok kazandıran ikinci yatırım aracı olması sürpriz oldu." dedi.