Altın yükselecek mi? 2022 kehaneti!

Koronavirüs tüm dünyada piyasaları etkilerken, ülkemizde de ekonomi alanında ciddi dalgalanmalara neden oldu. Şubat ayında 414 TL’den işlem gören altın haziran ayında 540 TL’ye kadar tırmandı. Şu anda 502 TL’ye kadar geri çekilen altının 2022 yılında yükselip yükselmeyeceği yatırımcının merak konusu oldu. ABD ve Çin’in atılımlarından sonra, işte altın tahminleri…

Altın yükselecek mi?

Yazın gelmesiyle birlikte düğün sezonu açıldı. Çiftler kendilerine takılan altınları bekletmekte fayda olup olmadığını öğrenmek için altının 2022’de ne olacağını merak ediyor. Yeni evlenenlerin yanı sıra pek çok altın yatırımcısı da 502 TL’den altın alıp 2022’de altının yükselmesini bekleyerek kâr elde etmek istiyor.

Singapur merkezli OCBC Bank stratejistlerine göre, altının onsu 2022 sonuna kadar 1.500 dolara çekilebilir. Bu da demek oluyor ki altında düşük seviye bekleniyor. Kurum ons altın fiyatını bu yılın sonunda 1800 dolar, gelecek yılın sonunda ise 1500 dolar olarak tahmin ediliyor.

Commerzbank ise OCBC Bank’ın aksine enflasyon endişelerinin altın fiyatını yıl sonuna kadar 2 bin dolar/ons'a yükseltmesini öngörüyor. Commerzbank ayrıca gümüş fiyatının 2021 sonunda 30 dolara yükseleceğini ve paladyumun ons başına 2 bin 800 dolar olacağını tahmin ediyor.

Credit Suisse, Commerzbank gibi fiyatlar zayıflamasına rağmen altının yükseleceğini öngören kurumlar arasında yer alıyor. Kurum, altının 1.941 -1966 dolar seviyesine doğru ilerlemesini bekliyor.