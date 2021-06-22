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Altın yükselecek mi? 2022 kehaneti!

22.06.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayı içerisinde 540 TL’ye kadar yükselen gram altın 502 TL’ye kadar geriledi. Hem ABD Merkez Bankası’nın açıklamaları hem de Çin’in kripto para kısıtlamaları altının 2022’de ne olacağına dair ipuçları verdi.

Koronavirüs tüm dünyada piyasaları etkilerken, ülkemizde de ekonomi alanında ciddi dalgalanmalara neden oldu. Şubat ayında 414 TL’den işlem gören altın haziran ayında 540 TL’ye kadar tırmandı. Şu anda 502 TL’ye kadar geri çekilen altının 2022 yılında yükselip yükselmeyeceği yatırımcının merak konusu oldu. ABD ve Çin’in atılımlarından sonra, işte altın tahminleri…

Altın yükselecek mi?

Yazın gelmesiyle birlikte düğün sezonu açıldı. Çiftler kendilerine takılan altınları bekletmekte fayda olup olmadığını öğrenmek için altının 2022’de ne olacağını merak ediyor. Yeni evlenenlerin yanı sıra pek çok altın yatırımcısı da 502 TL’den altın alıp 2022’de altının yükselmesini bekleyerek kâr elde etmek istiyor.
Singapur merkezli OCBC Bank stratejistlerine göre, altının onsu 2022 sonuna kadar 1.500 dolara çekilebilir. Bu da demek oluyor ki altında düşük seviye bekleniyor. Kurum ons altın fiyatını bu yılın sonunda 1800 dolar, gelecek yılın sonunda ise 1500 dolar olarak tahmin ediliyor.
Commerzbank ise OCBC Bank’ın aksine enflasyon endişelerinin altın fiyatını yıl sonuna kadar 2 bin dolar/ons'a yükseltmesini öngörüyor. Commerzbank ayrıca gümüş fiyatının 2021 sonunda 30 dolara yükseleceğini ve paladyumun ons başına 2 bin 800 dolar olacağını tahmin ediyor.
Credit Suisse, Commerzbank gibi fiyatlar zayıflamasına rağmen altının yükseleceğini öngören kurumlar arasında yer alıyor. Kurum, altının 1.941 -1966 dolar seviyesine doğru ilerlemesini bekliyor.
Daha geniş konsolidasyon aralığını korumak için şimdilik 1.943 -1966 doların tekrar sınırlanmasını beklerken, nihai bir kırılmanın 2 bin 75 dolarlık rekor seviyeye geri dönmenin kapısını açacağını söylüyor.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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