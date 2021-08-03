FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altında düşüş sürüyor! 3 Ağustos Altın fiyatları: Bugün (3 Ağustos) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altında düşüş sürüyor! 3 Ağustos Altın fiyatları: Bugün (3 Ağustos) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve Çeyrek altın ne kadar oldu?

03.08.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları, yeni haftanın ikinci gününde yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Yeni haftaya düşüşle başlayan Gram Altın, dün 487 ile günü kapatmasının ardından bugün güne kapanış seviyesinin hemen altında başladı. Cuma günü Ons altın ve dolar kurunda yaşanan düşüşe paralel olarak değer kaybeden Gram altın şu an itibariyle 486 TL’den alıcı buluyor. İşte 3 Ağustos Gram altın ve çeyrek altın fiyatları… 3 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın yeni haftaya da değer kaybıyla başlayan Gram altın, yatırımcısını üzerken yatırım yapmak isteyenleri ise sevindirdi. Çeyrek altın ise dün günü 795 ile kapatırken, bugün güne 798 ile başladı. Ons altın fiyatı ise yüzde 0,12 değişimle 1.811 dolardan işlem görüyor. Analistler, küresel pay piyasalarında artan risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti. Peki 3 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Ağustos altın fiyatları…

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Gram Altın ne kadar?
Güne 486,97 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,10 azalışla 486,29'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 487,12 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 798,93 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,08 azalışla 797,97'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 795,95 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.597,85 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,11 azalışla 1.595,37'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.591,89 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Tam Altın ne kadar?
Güne 3.163,47 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,10 azalışla 3.159,13'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.173,51 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.253,63 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,02 azalışla 3.251,67'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.272,00 seviyesinde kapattı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AB'nin Türkiye çağrısına yanıt vermediler

AB'nin Türkiye çağrısına yanıt vermediler

"Keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler" sözleri hakkında açıklama

"Keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler" sözleri hakkında açıklama

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Tek sefere mahsus! 600 TL ödeniyor...

Tek sefere mahsus! 600 TL ödeniyor...

Akreplerden elde ediyor!

Akreplerden elde ediyor!

60 milyonluk servet çürüyor

60 milyonluk servet çürüyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Satın almak yerine kiralamaya başladılar

Satın almak yerine kiralamaya başladılar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

PTT'den kredi açıklaması

PTT'den kredi açıklaması

Dünya devinden korkutan açıklama!

Dünya devinden korkutan açıklama!

61 yıllık Türk devinden çarpıcı karar!

61 yıllık Türk devinden çarpıcı karar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.