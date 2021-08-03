Altında düşüş sürüyor! 3 Ağustos Altın fiyatları: Bugün (3 Ağustos) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve Çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram altın yeni haftaya da değer kaybıyla başlayan Gram altın, yatırımcısını üzerken yatırım yapmak isteyenleri ise sevindirdi. Çeyrek altın ise dün günü 795 ile kapatırken, bugün güne 798 ile başladı. Ons altın fiyatı ise yüzde 0,12 değişimle 1.811 dolardan işlem görüyor. Analistler, küresel pay piyasalarında artan risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti. Peki 3 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Ağustos altın fiyatları…