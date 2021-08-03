Altında düşüş sürüyor! 3 Ağustos Altın fiyatları: Bugün (3 Ağustos) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve Çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram altın yeni haftaya da değer kaybıyla başlayan Gram altın, yatırımcısını üzerken yatırım yapmak isteyenleri ise sevindirdi. Çeyrek altın ise dün günü 795 ile kapatırken, bugün güne 798 ile başladı. Ons altın fiyatı ise yüzde 0,12 değişimle 1.811 dolardan işlem görüyor. Analistler, küresel pay piyasalarında artan risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti. Peki 3 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Ağustos altın fiyatları…
Altın Fiyatları
Gram Altın ne kadar?
Güne 486,97 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,10 azalışla 486,29'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 487,12 seviyesinde kapattı.
Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 798,93 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,08 azalışla 797,97'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 795,95 seviyesinde kapattı.
Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.597,85 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,11 azalışla 1.595,37'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.591,89 seviyesinde kapattı.
Tam Altın ne kadar?
Güne 3.163,47 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,10 azalışla 3.159,13'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.173,51 seviyesinde kapattı.
Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.253,63 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,02 azalışla 3.251,67'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.272,00 seviyesinde kapattı.
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