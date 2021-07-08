Araç kredileri faiz oranları ve ödeme planları! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank otomobil kredileri ne kadar?

Araç sahibi olmak veya aracını yenilemek isteyenler artan fiyatları görünce, bankaların yolunu tutuyor. Akbank, Garanti, Ziraat, Vakıfbank, Halbank gibi pek çok kamu ve özel banka taşıt kredisi veriyor. Sizler için banka banka kredi faiz oranları ve ödeme planını listeledik. Listeden size en uygun bankayı seçerek şartları sağladığınız takdirde araç kredisi alıp, hayalinizdeki otomobile kavuşabilirsiniz.

TAŞIT (ARAÇ) KREDİSİ FAİZ ORANLARI VE ÖDEME PLANLARI

Yeni bir araç almak istiyorsunuz ancak paranız yetmediği için bankaların yolunu tutanlardansanız bu listemiz tam size göre. Bankalar kredi verirken aracın sıfır veya ikinci el olmasına göre faiz ve ödeme planını değiştiriyor. Sizler için hazırladığımız listede sıfır bir otomobil için 100 bin TL’lik kredi çekmek istediğinizde ve geri ödemeyi 24 aya böldüğünüzde ödeme planının nasıl olduğunu banka banka listedik. İşte 100 bin TL taşıt kredisinin 24 aylık ödeme planı: