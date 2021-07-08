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Araç kredileri faiz oranları ve ödeme planları! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank otomobil kredileri ne kadar?

08.07.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs hemen her sektörü etkilediği gibi otomobil sektörünü de etkiledi. Fiyatlar cep yakarken, hayalindeki otomobile kavuşmak isteyen vatandaş, bankaların yolunu tutuyor. Akbank, Garanti, Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ve daha pek çok bankanın kredi faiz oranları ve ödeme planını hazırladığımız listeden bulabilirsiniz.

Araç sahibi olmak veya aracını yenilemek isteyenler artan fiyatları görünce, bankaların yolunu tutuyor. Akbank, Garanti, Ziraat, Vakıfbank, Halbank gibi pek çok kamu ve özel banka taşıt kredisi veriyor. Sizler için banka banka kredi faiz oranları ve ödeme planını listeledik. Listeden size en uygun bankayı seçerek şartları sağladığınız takdirde araç kredisi alıp, hayalinizdeki otomobile kavuşabilirsiniz.

TAŞIT (ARAÇ) KREDİSİ FAİZ ORANLARI VE ÖDEME PLANLARI

Yeni bir araç almak istiyorsunuz ancak paranız yetmediği için bankaların yolunu tutanlardansanız bu listemiz tam size göre. Bankalar kredi verirken aracın sıfır veya ikinci el olmasına göre faiz ve ödeme planını değiştiriyor. Sizler için hazırladığımız listede sıfır bir otomobil için 100 bin TL’lik kredi çekmek istediğinizde ve geri ödemeyi 24 aya böldüğünüzde ödeme planının nasıl olduğunu banka banka listedik. İşte 100 bin TL taşıt kredisinin 24 aylık ödeme planı:

İşte faiz oranları...

Akbank

Akbank
Faiz: %1,69 Masraf: 525 TL Aylık taksit:5 bin 303 lira 89 kuruş Toplam Ödeme 127 bin 818 lira 36 kuruş

Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Bankası
Faiz: %1,55 Masraf: 500 TL Aylık taksit: 5 bin 203 lira 63 kuruş Toplam Ödeme: 125 bin 387 lira 12 kuruş

Garanti BBVA

Garanti BBVA
Faiz: %1,72 Masraf: 525 TL Aylık taksit: 5 bin 325 lira 52 kuruş Toplam Ödeme: 128 bin 337 lira 48 kuruş

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası
Faiz: %1,54 Masraf: 500 TL Aylık taksit: 5 bin 196 lira 51 kuruş Toplam Ödeme: 125 bin 216 lira 24 kuruş

Vakıfbank

Vakıfbank
Faiz:1,50 Masraf: 500 TL Aylık taksit:5 bin 168 lira 8 kuruş Toplam Ödeme: 124 bin 533 lira 92 kuruş
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Anahtar Kelimeler:
Halkbank VakıfBank Ziraat Bankası
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