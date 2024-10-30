Asgari ücret en yüksek ne kadar olacak? Her senaryo değerlendirildi: En düşük ile en yüksek arasında 5 bin 270 lira fark

Asgari ücretliden özel sektöre, memurdan emekliye tüm çalışanları ilgilendiren asgari ücret için kritik süreçlere girildi. Önümüzdeki günlerde Asgari Ücret Belirleme Komisyonu takvimi belli olacak görüşmeler başlayacak. Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmaması 2025 asgari ücretine ilgiyi daha da artırdı. Tüm asgari ücretliler gibi özel sektördeki maaşları da etkileyecek olan veri için birden fazla senaryo masada. Hepsinin tek tek belirlenmesi beklenirken konuşulan rakamlarda ortaya çıkan fark ise 5 bin 270 lira...