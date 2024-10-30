Asgari ücret en yüksek ne kadar olacak? Her senaryo değerlendirildi: En düşük ile en yüksek arasında 5 bin 270 lira fark

Asgari ücretliden özel sektöre, memurdan emekliye tüm çalışanları ilgilendiren asgari ücret için kritik süreçlere girildi. Önümüzdeki günlerde Asgari Ücret Belirleme Komisyonu takvimi belli olacak görüşmeler başlayacak. Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmaması 2025 asgari ücretine ilgiyi daha da artırdı. Tüm asgari ücretliler gibi özel sektördeki maaşları da etkileyecek olan veri için birden fazla senaryo masada. Hepsinin tek tek belirlenmesi beklenirken konuşulan rakamlarda ortaya çıkan fark ise 5 bin 270 lira...
Piyasalarda 2025 asgari ücret için yüzde 25'lik bir zam oranı yüksek sesle konuşulmaya başlandı. NTV’nin aktardığına göre, yüzde 30'luk ücret artışı da beklentiler arasında yer aldı.
İş dünyasındaki ağırlıklı görüş asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde. Muhalefet ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada en az 30 bin lira olması gerektiğini savundu.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre ekonomi yönetiminin ABD temaslarında da asgari ücret ile ilgili konuşmalar öne çıktı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Asgari ücret sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu belli oluyor, şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz." dedi.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a katıldığı bir yatırımcı toplantısında asgari ücret soruldu. Karahan, yüzde 25 civarındaki bir artışın enflasyon görünümüyle uyumlu olacağını dile getirdi.