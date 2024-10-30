FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücret en yüksek ne kadar olacak? Her senaryo değerlendirildi: En düşük ile en yüksek arasında 5 bin 270 lira fark

Asgari ücret en yüksek ne kadar olacak? Her senaryo değerlendirildi: En düşük ile en yüksek arasında 5 bin 270 lira fark

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.10.2024 07:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücretin belirlenmesine 2 ay kaldı. Ekim ayının da sonuna gelinmesiyle beraber tüm senaryolar netleşti. Çalışan ayrı oran beklerken işveren ayrı olan talep ediyor. AK Parti'yle ekonomi yönetimi arasında da asgari ücret farkları yer alıyor. Asgari ücret gerçekleşen orana göre mi yapılacak yoksa beklenen enflasyona göre mi? Rakamlar tek tek incelendiğinde ortaya 5 bin 270 lira gibi bir fark çıkıyor. İşte asgari ücrette tüm senaryolar...

Asgari ücretliden özel sektöre, memurdan emekliye tüm çalışanları ilgilendiren asgari ücret için kritik süreçlere girildi. Önümüzdeki günlerde Asgari Ücret Belirleme Komisyonu takvimi belli olacak görüşmeler başlayacak. Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmaması 2025 asgari ücretine ilgiyi daha da artırdı. Tüm asgari ücretliler gibi özel sektördeki maaşları da etkileyecek olan veri için birden fazla senaryo masada. Hepsinin tek tek belirlenmesi beklenirken konuşulan rakamlarda ortaya çıkan fark ise 5 bin 270 lira...

Önceki İçerik Sonraki İçerik

ASGARİ ÜCRET İÇİN BİRDEN FAZLA SENARYO

Piyasalarda 2025 asgari ücret için yüzde 25'lik bir zam oranı yüksek sesle konuşulmaya başlandı. NTV’nin aktardığına göre, yüzde 30'luk ücret artışı da beklentiler arasında yer aldı.

İş dünyasındaki ağırlıklı görüş asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde. Muhalefet ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada en az 30 bin lira olması gerektiğini savundu.

ŞİMŞEK VE MERKEZ BANKASI ASGARİ ÜCRET İÇİN NE DEDİ?

ŞİMŞEK VE MERKEZ BANKASI ASGARİ ÜCRET İÇİN NE DEDİ?

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ekonomi yönetiminin ABD temaslarında da asgari ücret ile ilgili konuşmalar öne çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Asgari ücret sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu belli oluyor, şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz." dedi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a katıldığı bir yatırımcı toplantısında asgari ücret soruldu. Karahan, yüzde 25 civarındaki bir artışın enflasyon görünümüyle uyumlu olacağını dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Enflasyon Zam Özel sektör oran
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti

İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti

Canlı yayında gergin anlar! Ümit Özdağ o ismin yayına katılacağını duyunca stüdyoyu terk etti: "Muhatabım olamaz..."

Canlı yayında gergin anlar! Ümit Özdağ o ismin yayına katılacağını duyunca stüdyoyu terk etti: "Muhatabım olamaz..."

TikTok'un kurucusu Çin'in en zengin insanı oldu

TikTok'un kurucusu Çin'in en zengin insanı oldu

Bankalar emekli müşteri için promosyon yarışına girdi!

Bankalar emekli müşteri için promosyon yarışına girdi!

Cumhuriyet Bayramı'nda çalışıyorsanız işte haklarınız!

Cumhuriyet Bayramı'nda çalışıyorsanız işte haklarınız!

Siz de yediyseniz tadınız kaçacak

Siz de yediyseniz tadınız kaçacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Su itici, elyaf dolgulu Skechers montta kısa süreli indirim var

Su itici, elyaf dolgulu Skechers montta kısa süreli indirim var

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Konfor ve spor şıklık bir arada! Puma EvoStripe Fz Hoodie'de büyük fırsat

Konfor ve spor şıklık bir arada! Puma EvoStripe Fz Hoodie'de büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.