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Asgari ücret zammı için 5 hesaplı formül! Taban rakamlar belli oldu, masaya ilk o oran gelecek: 1 Ocak'tan önce...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
17.09.2024 12:06
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Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Yeni asgari ücret zammı milyonlarca çalışanın gündeminde. 1 Ocak'tan önce açıklanması beklenen asgari ücrete zam oranı yıl sonu enflasyon beklentilerine göre ortaya çıkmaya başladı. Bu kapsamdaasgari ücrete taban zamda rakamlar ve oranlar 5 farklı kurumdan geldi. Rakamlar 24-25 bin TL düzeyini işaret ediyor. İşte detaylar...

2024 asgari ücret net rakamı 17.002 TL olarak belirlendi. Brüt asgari ücret ise 20,002 TL olarak duyuruldu. Temmuz ayında memur ve emeklilerle birlikte zam beklentisi içine giren milyonlarca çalışan beklediği artışı alamamış Ocak 2025 yılını beklemeye geçmişti. Büyük bir değişiklik olmaz ise 2025 yılı için de tek asgari ücret belirlenmesi bekleniyor. 2025 asgari ücret zammı için 5 tane formül ortaya çıktı.

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Milyonlarca çalışanın gözü Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda. Komisyon toplanarak 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti belirleyecek. Asgari ücret belirlenirken ara zamlardaki gibi 6 aylık değil yıllık enflasyon etkili.

İLK BAKILACAK VERİ YILLIK ENFLASYON

İLK BAKILACAK VERİ YILLIK ENFLASYON

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, 5'er kişilik işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan ve 15 kişi ile toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda değerlendirilen en önemli veri enflasyon oluyor. Geçmiş yıllarda yapılan tüm asgari ücret artışları ya enflasyon oranıyla paralel ya da onun 5-10 puan üstünde gerçekleşmiş durumda. Bu sebeple bu yılda komisyonun ilk bakacağı veri enflasyon olacak.

YÜZDE 50'Yİ BULABİLİR

YÜZDE 50'Yİ BULABİLİR

Sene sonuna doğru yol alırken milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan, diğerlerinin ise dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret zammı için ipuçları gelmeye başladı. Merkez Bankası başlangıçta enflasyon beklentisini yüzde 38-42 aralığında belirtmişti. Ancak, son yayınlanan Orta Vadeli Program'da bu tahmin yüzde 42,5 olarak güncellendi. Merkez Bankası'nın yanı sıra pek çok piyasa araştırmasında da enflasyon beklentileri yüzde 40'ın üzerinde şekilleniyor. İlginç bir şekilde, tahminler arasında en düşük oran, Orta Vadeli Program'da belirtilen yüzde 41,5 oldu. Bu rakamların üzerinde bir oran gerçekleşirse ya da refah payı eklenirse artış oranının yüzde 50'ye yaklaşması beklenebilir.

İŞTE ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİLER

İŞTE ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİLER
  • OVP Enflasyon Tahmini: Yüzde 41,5
  • Asgari ücret tahmini: 24.058 TL
  • Merkez Bankası Anketi: Yüzde 43,14
  • Asgari ücret tahmini: 24.336 TL
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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