Asgari ücret zammı için 5 hesaplı formül! Taban rakamlar belli oldu, masaya ilk o oran gelecek: 1 Ocak'tan önce...

YÜZDE 50'Yİ BULABİLİR

Sene sonuna doğru yol alırken milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan, diğerlerinin ise dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret zammı için ipuçları gelmeye başladı. Merkez Bankası başlangıçta enflasyon beklentisini yüzde 38-42 aralığında belirtmişti. Ancak, son yayınlanan Orta Vadeli Program'da bu tahmin yüzde 42,5 olarak güncellendi. Merkez Bankası'nın yanı sıra pek çok piyasa araştırmasında da enflasyon beklentileri yüzde 40'ın üzerinde şekilleniyor. İlginç bir şekilde, tahminler arasında en düşük oran, Orta Vadeli Program'da belirtilen yüzde 41,5 oldu. Bu rakamların üzerinde bir oran gerçekleşirse ya da refah payı eklenirse artış oranının yüzde 50'ye yaklaşması beklenebilir.