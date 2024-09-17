Asgari ücret zammı için 5 hesaplı formül! Taban rakamlar belli oldu, masaya ilk o oran gelecek: 1 Ocak'tan önce...

2024 asgari ücret net rakamı 17.002 TL olarak belirlendi. Brüt asgari ücret ise 20,002 TL olarak duyuruldu. Temmuz ayında memur ve emeklilerle birlikte zam beklentisi içine giren milyonlarca çalışan beklediği artışı alamamış Ocak 2025 yılını beklemeye geçmişti. Büyük bir değişiklik olmaz ise 2025 yılı için de tek asgari ücret belirlenmesi bekleniyor. 2025 asgari ücret zammı için 5 tane formül ortaya çıktı.
Milyonlarca çalışanın gözü Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda. Komisyon toplanarak 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti belirleyecek. Asgari ücret belirlenirken ara zamlardaki gibi 6 aylık değil yıllık enflasyon etkili.
Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, 5'er kişilik işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan ve 15 kişi ile toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda değerlendirilen en önemli veri enflasyon oluyor. Geçmiş yıllarda yapılan tüm asgari ücret artışları ya enflasyon oranıyla paralel ya da onun 5-10 puan üstünde gerçekleşmiş durumda. Bu sebeple bu yılda komisyonun ilk bakacağı veri enflasyon olacak.
Sene sonuna doğru yol alırken milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan, diğerlerinin ise dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret zammı için ipuçları gelmeye başladı. Merkez Bankası başlangıçta enflasyon beklentisini yüzde 38-42 aralığında belirtmişti. Ancak, son yayınlanan Orta Vadeli Program'da bu tahmin yüzde 42,5 olarak güncellendi. Merkez Bankası'nın yanı sıra pek çok piyasa araştırmasında da enflasyon beklentileri yüzde 40'ın üzerinde şekilleniyor. İlginç bir şekilde, tahminler arasında en düşük oran, Orta Vadeli Program'da belirtilen yüzde 41,5 oldu. Bu rakamların üzerinde bir oran gerçekleşirse ya da refah payı eklenirse artış oranının yüzde 50'ye yaklaşması beklenebilir.