Asgari ücret zammı ile değişti: En az 10 ay boyunca 5 bin 137 lira veriliyor!

Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı etkiledi. Asgari ücrete gelen zam sonrası işsizlik maaşı gibi birçok kalemde değişiklik yaşandı. İŞKUR tarafından sağlanan işsizlik maaşı ödemeleri asgari ücret 2022 zammı sonrası en yüksek 5 bin 137 liraya çıktı. İşsizlik ödeneği alınabilmesi için son 3 yılda en az 600 gün prim ödemesinin yapılmış olması ve son 120 gün hizmet akdi ile çalışılmış olması gerekiyor. Şartları taşıyanlar 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurmaları durumunda işsizlik maaşı alıyor.

EN DÜŞÜK İŞSİZLİK MAAŞI 2 BİN 568 LİRA OLDU

Bu kapsamda yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 2 bin 568 lira, en yükseği ise 5 bin 137 lira şeklinde uygulanacak. Bu rakamlardan yüzde 0,00759 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak.