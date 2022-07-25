Asgari ücret zammı ile değişti: En az 10 ay boyunca 5 bin 137 lira veriliyor!

Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı etkiledi. Asgari ücrete gelen zam sonrası işsizlik maaşı gibi birçok kalemde değişiklik yaşandı. İŞKUR tarafından sağlanan işsizlik maaşı ödemeleri asgari ücret 2022 zammı sonrası en yüksek 5 bin 137 liraya çıktı. İşsizlik ödeneği alınabilmesi için son 3 yılda en az 600 gün prim ödemesinin yapılmış olması ve son 120 gün hizmet akdi ile çalışılmış olması gerekiyor. Şartları taşıyanlar 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurmaları durumunda işsizlik maaşı alıyor.
EN DÜŞÜK İŞSİZLİK MAAŞI 2 BİN 568 LİRA OLDU
Bu kapsamda yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 2 bin 568 lira, en yükseği ise 5 bin 137 lira şeklinde uygulanacak. Bu rakamlardan yüzde 0,00759 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak.
İşsizlik maaşı ile ilgili merak edilenler
İŞSİZLİK MAAŞI ALMAK İÇİN ŞARTLAR NEDİR?
- İşçilerin işsizlik sigortasından yararlanabilmesi için işverenin iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi gerekir.
- Çalışanlar, işyerinden ayrılmadan önce en az 120 gün sigorta primi ödemek zorundadır.
- Adınıza ödenmiş işsizlik sigortası primlerinizin son üç yılda en az 600 gün olması gerekmektedir.
- İşsizlik sigortasına başvurabilmek için hizmet akdinin sona ermesinden itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a başvurmanız gerekmektedir.
120 GÜNLÜK SÜRE ŞARTINDA HANGİ DURUMLARDA PRİM KESİNTİSİ SAYILMAZ?
İşsizlik maaşı alabilmek için gerekli koşullardan biri olan 120 günlük kesintinin prim ödemesinde kesinti sayılmayacak haller hastalık, ücretsiz izin/aylıksız izin, disiplin eylemi, gözaltı, mahkûmiyete yol açmayan tutukluluk hali, kısmi istihdam, grev, lokavt, sıradan yaşamı etkileyen olaylar, finansal kriz, doğal afet, fesih zamanında çalışmamış, 30 günden az ev hizmetleri işinde çalışma, kısa çalışma ödeneği olarak sıralandı.
İŞSİZLİK MAAŞI ALANLAR SAĞLIK İŞLEMLERİNDE NASIL FAYDALANACAK?
İşsizlik ödeneği alanlar, işsizlik ödeneği aldıkları süre boyunca işsizlik sigortası fonundan sadece genel sağlık sigortası primi ödenir. Böylelikle işsiz kalınan süre boyunca GSS provizyonu alabilirler. Diğer taraftan işsizlik maaşı alanların aile bireyleri de genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.
İŞSİZLİK MAAŞI SÜRESİ NASIL HESAPLANIR?
İş sözleşmesinin sona ermesinden önceki 3 yıl içinde işsizlik ödeneği alma koşullarını sağlayan işçiler;
- 180 gün (6 ay) 600 gün işsizlik sigortası primi ödeyen sigortalı işsizler
- 900 gün çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyen sigortalı işsizler için 240 gün (8 ay)
- 1080 gün çalışıp 300 gün (10 ay) işsizlik sigortası primi ödeyen sigortalıya işsizlik sigortası ödeneği ödenir.
YENİ ASGARİ ÜCRETLE İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?
2022 yılının ikinci yarısında;
- En düşük işsizlik ödeneği 2 bin 568 lira
- En yüksek işsizlik ödeneği 5 bin 137 lira olacak.
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