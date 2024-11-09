Asgari ücret zammına 'enflasyon' ayarı! Merkez Bankası 'yüzde 44' dedi, yeni maaş hesapları değişti... "En az" diyerek rakam verdi

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN ORAN VERDİ: YÜZDE 30-35

Malumunuz olduğu üzere 2024 yılı için geçerli olacak asgari ücret artışında %37'lik son altı aylık enflasyon farkı vardı buna ilave olarak %12 puanlık bir refah payı artışı yapılmıştı. Aslında bu tutar 2024 yılının enflasyonun göğüslenmesi için verilen avans niteliğinde bir enflasyon farkı idi.