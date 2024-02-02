Asgari ücret zammından önce yarı yarıyaydı: Emekli olmak isteyen ev hanımlarının ödeyeceği rakam belli oldu! "Evlilik süresi ve çocuk sayısı..."

Asgari ücretle birlikte birçok kaleme zam geldi. Onlardan biri isteğe bağlı prim. 6400 TL şu anda, asgari ücret zammından önce yarı yarıya idi. Asgari ücret zammı oranında o da zamlandı. Destek kapsamında hanımlar kendi sigortalarında ödeyeceği rakam 4 bin 267 lira, yani üçte ikisi. Devlet de 2 bin 133 lira karşılayacak.