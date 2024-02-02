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Asgari ücret zammından önce yarı yarıyaydı: Emekli olmak isteyen ev hanımlarının ödeyeceği rakam belli oldu! "Evlilik süresi ve çocuk sayısı..."

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.02.2024 09:47 | Son Güncelleme:
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"Ev hanımlarına emeklilik" haberleri milyonlarca kadın tarafından takip edilmeye devam ediyor. Çalışmayan ev kadınlarına emeklilik hakkıyla ilgili harekete geçildi. Kadınlar kaç gün, ne kadar prim ödeyecek?

Torba yasa maddeleri arasında yer alan ev hanımlarına emeklilik düzenlemesini milyonlarca kadın takip ediyor. Ev kadınlarına emeklilikte üçte bir oranında devlet desteği verilecek. Asgari ücret zammıyla prim ücretleri de zamlandı. Emekli olmak isteyen ev hanımları 4 bin 267 lira ödeyecek. SGK Uzmanı Murat Bal, evlilik süresi ve çocuk sayısı detaylarının da ekleneceği bir düzenleme beklediklerini açıkladı.

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Ev hanımlarına SGK üzerinden yeni bir düzenleme yapılacak. O düzenleme nasıl yapılacak, devlet ne kadar destekte bulunacak? Aile Koruma Kalkanı Programı çerçevesinde ev hanımlarının emekliliği kolaylaşacak. Programa göre ev hanımlarının emekliliği kolaylaştıracak yeni düzenleme yapılacak.

TV100'e konuşan SGK Uzmanı Murat Bal, "Düzenleme şu şekilde, öncelikli olarak çalışmayan ev hanımlarımızdan sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak." dedi.

Asgari ücretle birlikte birçok kaleme zam geldi. Onlardan biri isteğe bağlı prim. 6400 TL şu anda, asgari ücret zammından önce yarı yarıya idi. Asgari ücret zammı oranında o da zamlandı. Destek kapsamında hanımlar kendi sigortalarında ödeyeceği rakam 4 bin 267 lira, yani üçte ikisi. Devlet de 2 bin 133 lira karşılayacak.

EMEKLİLİKTE YAŞ ŞARTI OLACAK MI?

EMEKLİLİKTE YAŞ ŞARTI OLACAK MI?

İlk sigorta başlangıcı önem taşıyor. 5510 Sayılı yasa 30 Nisan 2008 öncesinde 7200 prim günü, 1 Mayıs 2008 sonrası işe girenler de ise 9000 prim gününün tamamlanması gerekiyor. Ayrıca yaş şartı ilk sigorta başlangıcına göre değişiklik gösteriyor. 8 Eylül 1999 öncesinde işe girenlerde yaş şartı bulunmuyor.  Orta Vadeli Program kapsamında çıkması gereken kanunda tarih henüz belli değil. Öte yandan çalışan kadınlar doğumda borçlanma hakkına sahipken ev hanımları yararlanamıyor.

"EVLİLİK SÜRESİ VE ÇOCUK SAYISI DÜZENLENMEYE EKLENEBİLİR"

"EVLİLİK SÜRESİ VE ÇOCUK SAYISI DÜZENLENMEYE EKLENEBİLİR"

Bal, "Tahminimizce evlilik süresi gibi veya doğurduğu çocuk sayısı gibi kişinin sigortalılık süresini düşürecek şekilde bir düzenlemeyi bekliyoruz" diye konuştu.

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asgari ücret Ev hanımı prim emeklilik devlet desteği düzenleme ödeme şartlar
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