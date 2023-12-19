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Asgari ücrete son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor? Son düzlüğe girildi, gündeme gelen yüzde 60 oranı kulisleri hareketlendirdi

19.12.2023 12:40 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret zammı için artık nefesler tutuldu, tarafların bu hafta içerisinde üçüncü kez bir araya gelmesi beklenirken ay sonu yaklaşırken beklentiler daha da yükseldi. Kulislerde konuşulmaya başlanan zam oranı heyecan yaratırken "Son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor?" sorusu akıllara geldi. İşçi ve işveren kesiminin masaya oturacağı zam oranını açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, büyük bir beklenti oluştuğunu belirterek canlı yayında 2024 asgari ücret zammı için oran verdi.

Asgari ücret zammı için süre gittikçe daralırken, ortaya atılan yeni zam oranları kulisleri daha da hareketlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta başında ikinci kez bir araya gelirken; söz konusu görüşmede masaya bir rakamın gelmediği açıklandı. Aralık ayının ortası geride kalırken, 2024 asgari ücret zammının yaklaşık 10 gün içinde belirlenmesi bekleniyor. Yeni zam oranının 31 Aralık 2023'e kadar Resmi Gazete'de yayımlanması planlanırken, görüşme trafiği de hızlandı. Tarafların üçüncü kez bu hafta içinde yeniden toplanması beklenirken, ortaya atılan yeni zam oranı gündem yarattı.

"SON 30 YILIN EN BÜYÜK ASGARİ ÜCRET ZAMMI MI OLACAK?"

Asgari ücret zammının bu yıl bir defa yapılacak olması beklentileri artırırken, "Son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı.


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TARAFLARIN MASAYA GETİRECEĞİ ZAM ORANI

TARAFLARIN MASAYA GETİRECEĞİ ZAM ORANI

A Haber canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, söz konusu görüşmelerin yüzde 40 zam oranında başlayacağını iddia ederken, işçi kesiminin ise yüzde 60 oranıyla masaya oturabileceğini belirtti.

Duman yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;


"Muhtemelen en az yüzde 40 zam oranı değerlendirilecektir. O da işveren sendikaları açısından olacaktır. İşçi sendikaları ise belki masadaki görüşmelere yüzde 60 zam oranıyla başlayacaktır.

3 Ocak 2023'te açıklanan 2022 yılının yıllık enflasyonu yüzde 64.7 oldu. Şu anda da Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon beklentisi yüzde 65.

"YÜZDE 60 ZAM ORANI GÜNDEMDE OLABİLİR"

"YÜZDE 60 ZAM ORANI GÜNDEMDE OLABİLİR"

Geçen sene asgari ücrete gelen zam oranı yüzde 55. Dolayısıyla şimdi de yüzde 60 zam oranı gündemde olabilir. 'Son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor?' sorusu kulislerde konuşuluyor. Evet, böyle bir haber durumu da söz konusu.

Eğer ki 2024 yılı içerisinde ayrı bir asgari ücret zam söz konusu olmayacaksa, o zaman 2024 enflasyonundan ön pay olarak yüzde 60'ları isteyen, bekleyen büyük bir kesim var.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari ücret zammı
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