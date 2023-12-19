Asgari ücrete son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor? Son düzlüğe girildi, gündeme gelen yüzde 60 oranı kulisleri hareketlendirdi

Asgari ücret zammı için süre gittikçe daralırken, ortaya atılan yeni zam oranları kulisleri daha da hareketlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta başında ikinci kez bir araya gelirken; söz konusu görüşmede masaya bir rakamın gelmediği açıklandı. Aralık ayının ortası geride kalırken, 2024 asgari ücret zammının yaklaşık 10 gün içinde belirlenmesi bekleniyor. Yeni zam oranının 31 Aralık 2023'e kadar Resmi Gazete'de yayımlanması planlanırken, görüşme trafiği de hızlandı. Tarafların üçüncü kez bu hafta içinde yeniden toplanması beklenirken, ortaya atılan yeni zam oranı gündem yarattı.

"SON 30 YILIN EN BÜYÜK ASGARİ ÜCRET ZAMMI MI OLACAK?"

Asgari ücret zammının bu yıl bir defa yapılacak olması beklentileri artırırken, "Son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı.



