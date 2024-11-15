FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 32 ZAM MI? Muhammet Bayram 2024'ü hatırlattı, 2025 için 'aynısı olabilir' diyerek rakam verdi

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 32 ZAM MI? Muhammet Bayram 2024'ü hatırlattı, 2025 için 'aynısı olabilir' diyerek rakam verdi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
15.11.2024 08:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2025 asgari ücret zammı belli oluyor... Milyonlar nefesini tuttu 45 gün içinde açıklanacak rakamlara ve zam oranına kilitlendi. Herkes "2025 asgari ücreti kaç TL olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek?" sorularına yanıt ararken, ilk kez bu kadar net bir zam oranı gündeme geldi. 2024'te asgari ücrete nasıl zam yapıldığını hatırlatan Ekonomist Muhammet Bayram, 2025 asgari ücret zammı için de aynı senaryoyu beklediğini söyledi. Bayram asgari ücret zammının %32 olacağını iddia edip rakam verdi.

2025 asgari ücret zammı için artık 45 günlük geri sayım başladı. Aralık ayında başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarından nasıl bir karar çıkacağı merak edilirken; zam senaryoları da vatandaşın dilinden düşmüyor. Genci, yaşlısı, evlisi, bekarı milyonlarca çalışan "2025 asgari ücreti kaç TL olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek?" sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete ara zammın yapılmamış olması beklentileri yükseltirken; Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, 2025 asgari ücret zammı için ilk kez bu kadar net bir oran verdi. 2024 yılı başında asgari ücret zammı döneminde uygulanan senaryoyu hatırlatan Bayram, benzer bir senaryoda 2025 asgari ücretin yüzde 32 zamlanacağını iddia etti.

Asgari ücret zammı için değerlendirmelerde bulunan Bayram, Ülke TV yayınında şunları söyledi:

Önceki İçerik Sonraki İçerik

"ASGARİ ÜCRET EN AZ 25 BİN TL OLSUN İSTERİM AMA..."

"ASGARİ ÜCRET EN AZ 25 BİN TL OLSUN İSTERİM AMA..."

"Bana sorarsanız, gönül ister ki 25 bin TL'den aşağı olmasın. Burada çünkü asgari ücret başlangıç düzeyinde. Asgari ücret ne kadar artarsa, diğer yan ücretler de bunun etrafında kümelenmeye başlar.

Şimdi asgari ücret konuşulmaya başlandığı anda yine fiyat artışları gündeme geliyor. Ama bunu engellemek için fahiş fiyatla mücadele kapsamında bir kanun yapıldı. Yılda 3 defa fahiş fiyat artışı tespit edilen iş yeri artık kapatılacak.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Baz aldığımız bir veri daha var. Ne kadarlık bir oranda bu yapılmalı? Daha önceki dönemlerde hep enflasyon oranından asgari ücrete zam yapılmıştı. Çünkü sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz' diye bir sözü var.

2023'n son 6 aylık enflasyonu yüzde 37'ydi. Buna 12 puanlık bir refah payı artışıyla birlikte asgari ücrete yüzde 49'luk bir zam yapılmıştı. Yani 2024'ün enflasyonunu önden göğüslemek adına 12 puanlık bir avans verildi diyebiliriz.

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI YÜZDE 32 Mİ OLACAK?

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI YÜZDE 32 Mİ OLACAK?

Bununla beraber 2025 yılında yüzde 30 ila yüzde 32'ler civarında bir asgari ücret artışı daha olası, makul görülüyor.

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Zam asgari ücret 2025
En Çok Okunan Haberler
Mike Tyson, tarihi maç öncesi rakibi Jake Paul'u tokatladı! Son yüzleşmede yaşanan skandal olay paylaşım rekorları kırıyor...

Mike Tyson, tarihi maç öncesi rakibi Jake Paul'u tokatladı! Son yüzleşmede yaşanan skandal olay paylaşım rekorları kırıyor...

Üşenip gitmeyen yandı! 15 TL yerine 333 katı daha fazla para ödeyecekler

Üşenip gitmeyen yandı! 15 TL yerine 333 katı daha fazla para ödeyecekler

Sezonun transferi artık çok da uzak değil! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi ikna edemiyor, Süper Lig devi pusuya yatmış bekliyor...

Sezonun transferi artık çok da uzak değil! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi ikna edemiyor, Süper Lig devi pusuya yatmış bekliyor...

Asgari ücret için o rakamı verdi! "Bunun konuşulduğunu biliyorum"

Asgari ücret için o rakamı verdi! "Bunun konuşulduğunu biliyorum"

Araç muayenede işler yolunda gitmiyor

Araç muayenede işler yolunda gitmiyor

Yumurtaya 2 haftada peş peşe zam! Vatandaşlar isyan etti, bir yumurtanın fiyatı...

Yumurtaya 2 haftada peş peşe zam! Vatandaşlar isyan etti, bir yumurtanın fiyatı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.