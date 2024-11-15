ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 32 ZAM MI? Muhammet Bayram 2024'ü hatırlattı, 2025 için 'aynısı olabilir' diyerek rakam verdi

2025 asgari ücret zammı için artık 45 günlük geri sayım başladı. Aralık ayında başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarından nasıl bir karar çıkacağı merak edilirken; zam senaryoları da vatandaşın dilinden düşmüyor. Genci, yaşlısı, evlisi, bekarı milyonlarca çalışan "2025 asgari ücreti kaç TL olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek?" sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete ara zammın yapılmamış olması beklentileri yükseltirken; Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, 2025 asgari ücret zammı için ilk kez bu kadar net bir oran verdi. 2024 yılı başında asgari ücret zammı döneminde uygulanan senaryoyu hatırlatan Bayram, benzer bir senaryoda 2025 asgari ücretin yüzde 32 zamlanacağını iddia etti.

Asgari ücret zammı için değerlendirmelerde bulunan Bayram, Ülke TV yayınında şunları söyledi: