ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 32 ZAM MI? Muhammet Bayram 2024'ü hatırlattı, 2025 için 'aynısı olabilir' diyerek rakam verdi

2025 asgari ücret zammı için artık 45 günlük geri sayım başladı. Aralık ayında başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarından nasıl bir karar çıkacağı merak edilirken; zam senaryoları da vatandaşın dilinden düşmüyor. Genci, yaşlısı, evlisi, bekarı milyonlarca çalışan "2025 asgari ücreti kaç TL olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek?" sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete ara zammın yapılmamış olması beklentileri yükseltirken; Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, 2025 asgari ücret zammı için ilk kez bu kadar net bir oran verdi. 2024 yılı başında asgari ücret zammı döneminde uygulanan senaryoyu hatırlatan Bayram, benzer bir senaryoda 2025 asgari ücretin yüzde 32 zamlanacağını iddia etti.
Asgari ücret zammı için değerlendirmelerde bulunan Bayram, Ülke TV yayınında şunları söyledi:
"Bana sorarsanız, gönül ister ki 25 bin TL'den aşağı olmasın. Burada çünkü asgari ücret başlangıç düzeyinde. Asgari ücret ne kadar artarsa, diğer yan ücretler de bunun etrafında kümelenmeye başlar.
Şimdi asgari ücret konuşulmaya başlandığı anda yine fiyat artışları gündeme geliyor. Ama bunu engellemek için fahiş fiyatla mücadele kapsamında bir kanun yapıldı. Yılda 3 defa fahiş fiyat artışı tespit edilen iş yeri artık kapatılacak.
Baz aldığımız bir veri daha var. Ne kadarlık bir oranda bu yapılmalı? Daha önceki dönemlerde hep enflasyon oranından asgari ücrete zam yapılmıştı. Çünkü sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz' diye bir sözü var.
2023'n son 6 aylık enflasyonu yüzde 37'ydi. Buna 12 puanlık bir refah payı artışıyla birlikte asgari ücrete yüzde 49'luk bir zam yapılmıştı. Yani 2024'ün enflasyonunu önden göğüslemek adına 12 puanlık bir avans verildi diyebiliriz.
Bununla beraber 2025 yılında yüzde 30 ila yüzde 32'ler civarında bir asgari ücret artışı daha olası, makul görülüyor.