'Asgari ücrete zam yapılmasın' demiş, Temmuz'da maaşlar artmamıştı! İTO Başkanı'nın yeni 'kur' çağrısı sonrası dikkat çeken sözler: Kulak tıkanmalı!

Asgari ücrete zam ne kadar olacak? 2024 memur ve emekli maaşları ne kadar artacak? sorularına şimdiden yanıt aranmaya başlandı. Özellikle Temmuz ayında zam alamayan milyonlarca asgari ücretli Ocak ayı için geri sayıma çoktan başladı. Evde, iş yerinde, sokakta, sosyal medyada asgari ücret zammı çalışanların en önemli gündem maddesi haline geldi. Herkes 2024 zammını tahmin etmeye çalışırken akıllara bir yandan İTO Başkanı'nın geçen zam dönemi yaptığı "Enflasyona sebep olabilir o yüzden asgari ücrete zam yapılmasın" çağrısı geliyor.
İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'in yaptığı çağrı karşılık bulmuş asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmamış be 17 bin 2 TL olarak kalmıştı.
Avdagiç'ten yine ise gündem yaratacak yeni bir açıklama geldi. "Aylık ortalama enflasyonu artık kısa vade için yüzde 1-1,5 aralığında tutmamız gereken bir döneme giriyoruz. Önümüzdeki dönemin kısa ve orta vadeli hedefleri göz önüne alındığında, özel sektörün yanı sıra kamu iradesiyle belirlenen fiyat artışlarının da ana trendle uyumlu olması gerekiyor" diyen Avdagiç yine çağrı yaptı.
İTO Başkanı "Kur gerçekçi bir seviyeye getirilmeli. İhracatçı çok geiyor bu durumdan" diye konuştu.
İTO Yönetim Kurulu Başkanı Avdagiç'in son açıklaması da kısa sürede gündem yaratırken, Sözcü Televizyonuna bağlanan Ekonomist Dç. Dr. Filiz Eryılmaz dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu;
"Çok hassas bi dengedeyiz. Örtülü bir kur hedefi var. Merkez Bankası çok düşmesini de yükselmesini de istemiyor kurun. Burada ekonomi yönetiminin gerek OVP gerek de enflasyon hedeflerine bakın ana itici güç kurun baskılanması.
Yani kurun enflasyondan daha fazla artmamasını istiyorlar. Bunun bir diğer karşılığı TL'de reel değerlenme.