'Asgari ücrete zam yapılmasın' demiş, Temmuz'da maaşlar artmamıştı! İTO Başkanı'nın yeni 'kur' çağrısı sonrası dikkat çeken sözler: Kulak tıkanmalı!

AVDAGİÇ'TEN KUR ÇAĞRISI: "GERÇEKÇİ BİR SEVİYEYE GETİRİLMELİ"

Avdagiç'ten yine ise gündem yaratacak yeni bir açıklama geldi. "Aylık ortalama enflasyonu artık kısa vade için yüzde 1-1,5 aralığında tutmamız gereken bir döneme giriyoruz. Önümüzdeki dönemin kısa ve orta vadeli hedefleri göz önüne alındığında, özel sektörün yanı sıra kamu iradesiyle belirlenen fiyat artışlarının da ana trendle uyumlu olması gerekiyor" diyen Avdagiç yine çağrı yaptı.



İTO Başkanı "Kur gerçekçi bir seviyeye getirilmeli. İhracatçı çok geiyor bu durumdan" diye konuştu.