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'Asgari ücrete zam yapılmasın' demiş, Temmuz'da maaşlar artmamıştı! İTO Başkanı'nın yeni 'kur' çağrısı sonrası dikkat çeken sözler: Kulak tıkanmalı!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
13.09.2024 14:47
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2024 asgari ücret zammı şimdiden evde, iş yerinde, sokakta, sosyal medyada en önemli gündem maddesi haline gelirken milyonlar bir yandan "Asgari ücrete zam ne kadar olacak?" sorusuna yanıt ararken, diğer yandan kurdaki hareketliliği takip ediyor. Daha önce 'Temmuz'da zam yapılmasın' çağrısı karşılık bulan İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten yine dikkat çeken bir çağrı geldi. Ekonomist Dç. Dr. Filiz Eryılmaz ise ekonomi yönetimini uyardı.

Asgari ücrete zam ne kadar olacak? 2024 memur ve emekli maaşları ne kadar artacak? sorularına şimdiden yanıt aranmaya başlandı. Özellikle Temmuz ayında zam alamayan milyonlarca asgari ücretli Ocak ayı için geri sayıma çoktan başladı. Evde, iş yerinde, sokakta, sosyal medyada asgari ücret zammı çalışanların en önemli gündem maddesi haline geldi. Herkes 2024 zammını tahmin etmeye çalışırken akıllara bir yandan İTO Başkanı'nın geçen zam dönemi yaptığı "Enflasyona sebep olabilir o yüzden asgari ücrete zam yapılmasın" çağrısı geliyor.

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ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI KARŞILIK BULMUŞTU

ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI KARŞILIK BULMUŞTU

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'in yaptığı çağrı karşılık bulmuş asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmamış be 17 bin 2 TL olarak kalmıştı.


AVDAGİÇ'TEN KUR ÇAĞRISI: "GERÇEKÇİ BİR SEVİYEYE GETİRİLMELİ"

AVDAGİÇ'TEN KUR ÇAĞRISI: "GERÇEKÇİ BİR SEVİYEYE GETİRİLMELİ"

Avdagiç'ten yine ise gündem yaratacak yeni bir açıklama geldi. "Aylık ortalama enflasyonu artık kısa vade için yüzde 1-1,5 aralığında tutmamız gereken bir döneme giriyoruz. Önümüzdeki dönemin kısa ve orta vadeli hedefleri göz önüne alındığında, özel sektörün yanı sıra kamu iradesiyle belirlenen fiyat artışlarının da ana trendle uyumlu olması gerekiyor" diyen Avdagiç yine çağrı yaptı.

İTO Başkanı "Kur gerçekçi bir seviyeye getirilmeli. İhracatçı çok geiyor bu durumdan" diye konuştu.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Avdagiç'in son açıklaması da kısa sürede gündem yaratırken, Sözcü Televizyonuna bağlanan Ekonomist Dç. Dr. Filiz Eryılmaz dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu;

"ÖRTÜLÜ BİR KUR HEDEFİ VAR"

"ÖRTÜLÜ BİR KUR HEDEFİ VAR"

"Çok hassas bi dengedeyiz. Örtülü bir kur hedefi var. Merkez Bankası çok düşmesini de yükselmesini de istemiyor kurun. Burada ekonomi yönetiminin gerek OVP gerek de enflasyon hedeflerine bakın ana itici güç kurun baskılanması.

Yani kurun enflasyondan daha fazla artmamasını istiyorlar. Bunun bir diğer karşılığı TL'de reel değerlenme.

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Şekib Avdagiç dolar kuru ito
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