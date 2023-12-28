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  4. "Asgari ücreti 1 ay önce bildirdim" dedi! Şimdi de emekli zammı için rakam verdi: Kusura bakma iktidar emekliler sizden önce benden duyacak

"Asgari ücreti 1 ay önce bildirdim" dedi! Şimdi de emekli zammı için rakam verdi: Kusura bakma iktidar emekliler sizden önce benden duyacak

28.12.2023 19:52 | Son Güncelleme:
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2023'ün son günlerinde yaşanan ekonomik hareketlilik devam ediyor. Asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak belirlenmesinin ardından şimdi gözler emekli maaşlarına yapılacak zam oranına geldi. "Asgari ücreti 1 ay önceden bildirdim" diyen Fatih Portakal bu kez emekli zammı için konuştu. Rakam veren Portakal, "Kusura bakma iktidar emekliler sizden önce benden duyacak" dedi.

Milyonların maaş heyecanı devam ediyor. Devlet memurundan özel sektörüne, esnafından emeklisine kadar herkes 2024'te sahip olacağı maaşı merak ediyor. Kritik eşiklerden asgari ücret belli oldu. Yeni yılda asgari ücret 17 bin 2 lira olacak.

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ŞİMDİ GÖZLER EMEKLİ MAAŞI ZAMLARINDA

3 Ocak'ta enflasyon oranının belli olmasıyla beraber memur ve emekli maaşları da netleşecek. Peki emeklilerin zam oranı kaç olacak? Herkesin merak ettiği soruyla ilgili bir açıklama da Fatih Portakal'dan geldi.

"KUSURA BAKMA İKTİDAR"

"KUSURA BAKMA İKTİDAR"

Daha önce asgari ücret tahminini sık sık yineleyen Portakal bu kez hedefine emekli zamlarını aldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal, "Asgari ücreti 1 ay önceden bildirmiştim. İsabetli bir öngörüde bulunmuşum. Ve bir emekli olarak dün gece, “Bize ne zam yapılır?” diye düşündüm. Alo malo filan derken, bir şeylere ulaştım. Emekliye zam ne olacak? Tek oran mı, kademeli oran mı? En düşük rakam ne olabilir? Kusura bakmayın iktidar, emekliler sizden önce @szctelevizyonu na haberde benden duyacak. İşinizi yine bozacağım." ifadelerini kullandı.

Daha sonra ana haberde emekli zammı konusuna değinen Portakal şu açıklamayı yaptı;

Asgari ücrete yüzde 49 zam yapıldı ve 17 bin 2 lira oldu. Şimdi emekliler bekliyor. En önemlisi de 7 bin 500 lira alanlar ne olacak?

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret emekli maaşı fatih portakal emekli zammı
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