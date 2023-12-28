"Asgari ücreti 1 ay önce bildirdim" dedi! Şimdi de emekli zammı için rakam verdi: Kusura bakma iktidar emekliler sizden önce benden duyacak

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal, "Asgari ücreti 1 ay önceden bildirmiştim. İsabetli bir öngörüde bulunmuşum. Ve bir emekli olarak dün gece, “Bize ne zam yapılır?” diye düşündüm. Alo malo filan derken, bir şeylere ulaştım. Emekliye zam ne olacak? Tek oran mı, kademeli oran mı? En düşük rakam ne olabilir? Kusura bakmayın iktidar, emekliler sizden önce @szctelevizyonu na haberde benden duyacak. İşinizi yine bozacağım." ifadelerini kullandı.